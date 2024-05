Nelle librerie e online “Noi inarrestabili” di Yuval Noah Harari

Noi inarrestabili: perché il mondo è ingiusto di Yuval Noah Harari è un’avventura epica che è anche una storia vera, raccontata con grande chiarezza e umorismo

Gran parte dei libri di storia sono pieni di re, regine e generali. Ma da dove vengono tutti? Ti sei mai chiesto perché alcuni vivono in un palazzo e danno ordini a destra e a manca, mentre altri devono pulire il palazzo o obbedire agli ordini?

Nel secondo volume della sua serie best-seller per ragazzi, il celebre autore e storico Yuval Noah Harari spiega come una rivoluzione avvenuta 10.000 anni fa influisca ancora sul modo in cui viviamo oggi. Ci mostra dove tutto è andato storto e come potremmo ancora raddrizzare le cose.

Scoprirai come un innocente esperimento sulla coltivazione del grano portò alle carestie, alle pestilenze e alla guerra. Scoprirai come gli antichi smanettoni svilupparono la scrittura e perché dobbiamo pagare le tasse. Incontrerai due scheletri chiacchieroni, un coccodrillo con un paio di orecchini d’oro e cinquanta miliardi di polli depressi e scoprirai come la capacità umana di controllare le piante e gli animali ha portato alcuni esseri umani a cercare di controllarsi a vicenda.