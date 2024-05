Lotta alle emissioni delle navi: rinnovato il Genoa Blue Agreement

Rinnovato il Genoa Blue Agreement, l’accordo volontario che persegue l’obiettivo di ridurre l’impatto delle emissioni in atmosfera delle navi passeggeri e da carico

È stato rinnovato il Genoa Blue Agreement, l’accordo volontario che persegue l’obiettivo di ridurre l’impatto delle emissioni in atmosfera delle navi passeggeri, crociere e traghetti, e delle navi da carico che scalano il porto di Genova. Tra i primi porti nel Mediterraneo a essersi volontariamente dotato di un accordo per favorire la transizione ecologica, dal 2019 il Genoa il Blue Agreement è un impegno condiviso dalle istituzioni pubbliche e dagli operatori privati e quest’anno si estende ulteriormente includendo il Comune di Genova, il comparto dei traghetti e anche le navi merci con servizi non regolari.

È stato rinnovato presso la sala “7 maggio” della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Genova, alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Edoardo Rixi, il Genoa Blue Agreement. L’accordo è stato siglato dalla Capitaneria, dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, dal Comune di Genova – firmatario per la prima volta – dalle associazioni di categoria Assarmatori, Confitarma e Assagenti in qualità di rappresentanti di alcune importanti Compagnie di navigazione che hanno aderito all’accordo, e i Rimorchiatori Riuniti del porto di Genova.

Il Genoa Blue Agreement è pienamente in linea con l’obiettivo strategico, condiviso dalle istituzioni pubbliche e dagli operatori privati, di accrescere la sostenibilità ambientale delle attività portuali rendendole sempre meno impattanti sui vicini centri urbani. In questo ambito, l’AdSP del Mar Ligure Occidentale sta portando avanti una serie di interventi, come l’elettrificazione delle banchine per consentire alle navi in ormeggio di spegnere i moti, l’implementazione del fotovoltaico e dei sistemi smart grid per l’accumulo e la distribuzione di energia pulita in ambito portuale, l’utilizzo di carburanti green alternativi e la riqualificazione delle aree di “cerniera” Porto-Città per mitigare le risultanze delle attività portuali.

Fondamentale per l’efficacia del Genoa Blue Agreement, è l’impegno delle Compagnie di navigazione che adottano politiche ambientali aziendali, sostengono investimenti in nuove tecnologie e rispettano normative volontarie tese a ridurre costantemente l’impronta ambientale delle proprie attività, con particolare riferimento alla gestione migliorativa delle emissioni, dei rumori e dei rifiuti, ed in generale alla tutela del mare, dell’aria e del clima.