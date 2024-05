Valentina Lattanzi, in arte LeUltimeParoleFamose, torna con un nuovo singolo: “KINTSUGI”, una canzone Urban contemporary R&B dal sapore cantautorale

Ispirandosi all’antica arte giapponese, LeUltimeParoleFamose canta un inno all’accettazione delle proprie fragilità e imperfezioni, mettendole in risalto per farne punti di forza perché, come ogni crepa è diversa dalle altre, anche la nostra unicità risiede nelle nostre fragilità, o meglio, nelle nostre “crepe”.

“KINTSUGI è un inno alle proprie fragilità e imperfezioni che diventano punti di forza, cicatrici del nostro percorso che ci rendono unici, come ogni crepa è unica a se stessa”.

LeUltimeParoleFamose è il nuovo progetto di Valentina Lattanzi, romana, a Milano per seguire la sua passione, la musica. Si distingue fin da subito per un linguaggio diretto e attuale, astratto e per certi versi imprevedibile.

Emozionante per la forza del contenuto e le riflessioni che sottende, alterna parlato e cantato, per affermare una propria cifra stilistica al di là dei clichè, senza aver paura di toccare, con grazia, il cantautorato e l’hip hop.