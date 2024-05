Il film “Il bodyguard e la principessa” stasera su Rai 1: la trama

Una storia d’amore “on the road” attraverso gli Stati uniti al centro del film “Il bodyguard e la principessa” stasera su Rai 1: la trama

“Il bodyguard e la principessa” è il titolo della commedia con la regia di David Weaver che Rai Movie propone in prima visione mercoledì 15 maggio alle 21.20. La principessa Amelia, del regno di Bundbury, si innamora del pittore che ha appena concluso il suo ritratto ufficiale, ma l’artista è americano e torna in patria per seguire altri progetti.

Per poterlo rivedere, Amelia organizza un viaggio a Los Angeles, con la scusa di andare a trovare suo zio. Sul posto incontra così Grady, la guardia del corpo a cui viene controvoglia affidata, e con lui inizia il tragitto verso Chicago, dove vive il pittore.

In questa incredibile avventura on the road attraverso gli Stati Uniti, Amelia sperimenta per la prima volta il mondo reale e il fascino di paesi e persone semplici, genuini, profondamente differenti da quelli a cui è abituata. Il rapporto tra i due, inizialmente ostile, diventa sempre più amichevole: la principessa scopre di avere in comune con Grady molto più del previsto e quando finalmente incontra Wes, il pittore, la situazione rischia di prendere una piega inaspettata. Nel cast: Philippa Northeast, Brant Daugherty, Sarah – Jane Redmond, Vincent Gale