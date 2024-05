World Record Attack, il dj Faber Moreira punta al Guinnes World Record mixando per 240 ore consecutive. Dal 15 al 26 maggio ’24 a Saluzzo

WTA sta per World Record Attack, ovvero attacco al dj set più lungo della storia. In altre parole, al Guinness World Records. Il dj piemontese Faber Moreira infatti proverà a mixare per 10 giorni consecutivi (240 ore(. Inizierà la sera del 15 maggio ’24 e continuerà, se riuscirà nell’impresa, fino alla festa finale del 26 maggio. Tutto questo a Saluzzo (Cuneo), all’ex Foro Boario (oggi Pala CRCS, che diventerà una immensa discoteca.

“La festa conclusiva ci sarà comunque, sia chiaro”, spiega Faber Moreira, 59 anni. “La musica va sempre celebrata ed il mio tentativo di record non avrebbe senso senza i miei vinili, la musica e l’aiuto della mia crew”. Nel suo assalto al record sarà infatti affiancato da una crew di circa 350 persone tra ballerini necessari per omologare la prestazione, tecnici, fisioterapisti, collaboratori, etc.

Diamo un po’ di numeri, per una prestazione che ha dell’incredibile ma che due anni fa l’artista aveva già quasi portato a termine, senza purtroppo poter omologare il record. Quest’anno, onde evitare problemi, sarà presente nelle ultime ore un giudice del Guinness World Records. Faber Moreira ha 39 anni di esperienza come dj, 10 giorni e 10 notti per sovvertire il noto e l’umanamente possibile. 6.000 vinili per non ripetere mai la stessa traccia. 350 addetti nella crew. 20.000 persone attorno. Un record mondiale da battere, da omologare nel Guinness dei Primati come dj set più lungo del mondo.

Faber Moreira non sarà solo sul palco. La sua performance sarà accompagnata da artisti circensi, musicisti classici prestati alla discoteca, mangia fuoco, trampolieri, giocolieri e

fantasisti animeranno le 240 ore della sfida. Un team di giovani dj emergenti si sfideranno

nell’area esterna in un acrobatico contest musicale, giocato alla consolle vicino alla Playa

Taittinger. Violiniste, percussionisti, saxofonisti, bassisti e vocalist duetteranno con Faber Moreira, il dj protagonista assoluto ma non solitario di questa sfida epica.

Infatti, ci sarà modo di vivere in prima persona il tentativo di entrare nel Guinness dei Primati da parte del top dj Faber Moreira, non solo tramite web e social. Tanti ristoranti di Saluzzo cureranno diverse cene evento, ogni sera. E non solo. Ecco il Faber’s magic space: un’area con regia, spazio relax, corner per le interviste ed una zona destinata ai

testimoni, toilette. Ed ecco l’Exclusive Privé Taittinger: uno spazio riservato,

integrato all’area DJ, per chi vorrà provare un’esperienza di intrattenimento senza precedenti. Ecco infine il privé, un’area rialzata e lussuosa, arredata con divani e tavolini per accogliere gli ospiti.

Tutto il programma con i diversi eventi artisti e in ambito food & beverage è disponibile sul sito ufficiale: www.wrafestival.it