Dharma nelle radio con la nuova canzone “Kairos”

In rotazione radiofonica “KAIROS”, il nuovo singolo di Dharma disponibile sulle piattaforme di streaming digitale

“Kairos” è un brano che parla di quando ci si rende conto che il momento è adesso, qui e ora, è quando si realizza che non si può più aspettare che l’universo o il karma facciano il lavoro al posto tuo, ma sei tu a dover decidere chi vuoi essere, è il momento in cui si prende in mano la vita e se ne fa ciò che si vuole, senza preoccuparsi di cosa potrebbero dire o pensare gli altri.

Commenta l’artista a proposito del nuovo brano: “Siete tu e il tuo destino, mano nella mano, pronti a scrivere una nuova storia, la tua. E non esiste tempo che non sia presente, che se non vivo adesso poi non serve a niente”.

Il videoclip di “Kairos”, diretto e realizzato da Robbie Toodisco, vede interamente Dharma (autrice del brano) al centro della scena, faccia a faccia con sé stessa, che ha capito che il momento giusto non si aspetta ma si crea, si sente finalmente pronta ad affrontare il mondo e non si ammonisce più ma si incoraggia a vivere la vita e i suoi sogni qui e ora.

Biografia

Mariacristina, in arte DHARMA, cantautrice siciliana di 28 anni, è un’artista prodotta dalla MeOLabel di Paolo Li Rosi.

La sua passione per la musica nasce con lei, ma inizia a studiare seriamente canto all’età̀̀ di 12 anni e da quel momento non smetterà̀ più, fino al conseguimento della laurea in Canto Jazz.

Tra le sue esperienze più̀ importanti troviamo la partecipazione a “Viva il 25 Aprile” su Rai Uno nel 2015, la finale di “Area Sanremo” nel 2017, “IBand” su La5 nel 2018, l’opening concert di “Sbalzi d’Amore Tour” di Simona Molinari, all’auditorio Gazzoli (Terni) il 13 Aprile 2019; “Weekly” su Rai Uno a Settembre del 2022, l’opening concert di Morgan il 6 Agosto 2023 al Sicilia Outlet Village, quello di Dolcenera l’11 Agosto 2023 al Teatro “Lucio Dalla” (Milo) e l’opening concert di “Emozioni – Un omaggio a Lucio Battisti” il 31 Agosto 2023 a Palmi.

Dopo aver chiuso il 2023 con “CARTAGINE”, “KAIROS” è il nuovo singolo.