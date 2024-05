Il Bitcoin offre un modo per molte persone di conservare in modo sicuro la ricchezza senza temere manipolazioni esterne. L’inclusione finanziaria significa la capacità di accedere e utilizzare servizi finanziari. È vitale per lo sviluppo economico e la crescita in ogni paese. Tuttavia, molte persone, specialmente nei paesi in via di sviluppo, non hanno accesso ai servizi finanziari o bancari essenziali.

La Banca Mondiale osserva che 1,4 miliardi di adulti non possono accedere a questi servizi a livello globale. Di conseguenza, hanno limitate opportunità economiche, perpetuando la povertà. La decentralizzazione del Bitcoin lo rende accessibile a chiunque, ovunque, purché possa accedere a internet. Le criptovalute operano senza un’autorità centrale come una banca centrale o un governo.

Alcuni governi hanno espresso preoccupazioni riguardo al Bitcoin, con alcuni che hanno represso le attività ad esso collegate. Ad esempio, la Cina ha vietato il Bitcoin e introdotto il Yuan digitale, a cui i cittadini accedono tramite Immediate Evex. Tuttavia, il Bitcoin rimane la valuta virtuale più prominente, attirando utenti a livello globale. Ecco alcuni modi in cui il Bitcoin migliora l’inclusione finanziaria.

Empowerment degli Sconnessi

Molte persone nei paesi in via di sviluppo non possono utilizzare i propri risparmi per accedere al credito perché hanno bisogno prima di un conto bancario. Ad esempio, un agricoltore in una località remota potrebbe non avere un conto bancario. Tuttavia, possono utilizzare il Bitcoin per conservare denaro utilizzando un portafoglio crittografico sul proprio smartphone. Pertanto, possono utilizzare il Bitcoin e utilizzare la criptovaluta come garanzia per accedere ai servizi di credito.

Conservazione del Valore

Molti paesi in via di sviluppo hanno economie instabili e alti tassi di inflazione. Le persone in questi paesi possono utilizzare questa criptovaluta per conservare valore. Il Bitcoin non è legato a nessuna istituzione finanziaria o governo. Domanda e offerta ne determinano il valore. Pertanto, può funzionare come strumento di conservazione del valore in un paese con un mercato volatile. Le persone possono usarlo per preservare risparmi da turbolenze economiche o inflazione.

Miglioramento della Libertà Finanziaria

La decentralizzazione del Bitcoin significa che nessuna singola autorità come una banca o un governo lo controlla. Le persone possono accedere e effettuare transazioni con Bitcoin in qualsiasi momento, ovunque. Poiché le istituzioni finanziarie convenzionali non regolano questa valuta virtuale, essa è indipendente dal sistema economico o bancario tradizionale. Quindi, nessuno può accedere, congelare o confiscare i fondi nel tuo portafoglio Bitcoin a meno che tu non li autorizzi.

Il Bitcoin è un’ottima opzione per le persone nei paesi con sistemi bancari non affidabili o con una storia di corruzione. Consente alle persone di trasferire e conservare ricchezza senza istituti bancari convenzionali. Inoltre, consente agli utenti di spostare denaro senza chiedere autorizzazione a nessuno.

Accessibilità

La maggior parte delle persone nei paesi in via di sviluppo affronta barriere che impediscono loro di partecipare alle attività economiche. Ad esempio, ottenere un prestito da una banca convenzionale comporta burocrazie esaustive. Una persona deve aprire un conto e compilare documenti lunghi. Anche dopo averlo fatto, la banca può respingere la loro domanda a causa di punteggi di credito bassi o altri motivi.

Il Bitcoin richiede uno smartphone o qualsiasi altro dispositivo per accedere a internet. Ciò significa che anche coloro che non hanno accesso ai servizi bancari convenzionali a causa di sfide geografiche o finanziarie possono utilizzarlo. Consente alle persone in aree remote senza filiali bancarie di accedere e utilizzare fondi.

Accesso al Credito

I sistemi bancari convenzionali devono essere più presenti in diverse località a livello globale. Pertanto, le persone in questi luoghi non possono accedere a servizi finanziari vitali, inclusi conti di credito e di risparmio. Il Bitcoin fornisce questi servizi tramite applicazioni decentralizzate sulle reti blockchain. Alcuni possono utilizzare i loro holdings di criptovalute per guadagnare interessi o prendere in prestito contro di essi. E puoi fare tutto questo senza un conto bancario tradizionale. Di conseguenza, molte persone usano i Bitcoin come garanzia per accedere al credito senza soddisfare i rigorosi requisiti delle banche convenzionali.

Conclusioni

Il Bitcoin può migliorare l’inclusione finanziaria, potenziando gli sconnessi, fornendo conservazione del valore, migliorando la libertà finanziaria e facilitando l’accesso ai servizi di credito. Tuttavia, questa criptovaluta rimane volatile nonostante il suo valore crescente. Pertanto, le persone che lo utilizzano per migliorare l’inclusione finanziaria dovrebbero comprendere attentamente il suo funzionamento e i fattori che influenzano il suo valore.