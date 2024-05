Chilometri di coda per incidente sulla A1 tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Valmontone

Incidente nella notte tra due mezzi pesanti e un’auto: code di chilometri a Valmontone in direzione Sud e a Colleferro in direzione Roma/Firenze

Code e disagi lungo l’A1 a causa di un incidente avvenuto nella nottata tra due mezzi pesanti e un’autovettura all’altezza del chilometro 581 sull’A1 Milano-Napoli. Intorno alle 9:00, intanto, sono state riaperte due corsie al traffico nel tratto compreso tra il bivio con la Diramazione di Roma sud e Valmontone in direzione Napoli. Lo specifica Autostrade, in una nota.

Attualmente, nel tratto interessato si registrano 12 km di coda nel tratto compreso tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione Napoli e 9 km di coda nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la Diramazione di Roma sud in direzione Roma/Firenze. Si registrano inoltre 5 km di coda sulla Diramazione di Roma sud nel tratto compreso tra San Cesareo e il bivio con la A1 Milano-Napoli verso la A1.

In alternativa, chi viaggia verso Napoli può immettersi sulla A24 Roma-Teramo in direzione Roma, percorrere il Grande Raccordo Anulare di Roma per poi immettersi sulla Diramazione di Roma sud ed uscire a San Cesareo, percorrere quindi la SS6 via Casilina e rientrare in A1 a Valmontone. Chi invece viaggia in direzione opposta verso Roma/Firenze può uscire a Colleferro, percorrere la SS6 via Casilina e rientrare a San Cesareo sulla Diramazione di Roma sud.