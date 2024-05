Alberto Foppa Vicenzini in libreria con “La Via Francigena passo dopo passo”

Da Alberto Foppa Vicenzini un libro di condivisione di esperienze ed emozioni vissute lungo il cammino della Via Francigena da Canterbury a Roma

«Non importano la lunghezza e la tipologia del cammino: se affrontato con il giusto spirito, si rivelerà un’esperienza davvero unica.»

Questo volume non vuole essere una guida del cammino della Via Francigena né un riassunto dettagliato del viaggio a piedi che l’autore ha percorso da Canterbury a Roma. Vuole piuttosto essere un libro di condivisione di esperienze ed emozioni vissute lungo il cammino. Il testo è diviso in due parti: la prima racconta che cos’è la Via Francigena, come l’autore si è preparato per affrontarla, le sue motivazioni e la tipologia di persone che si possono incontrare durante il cammino. La seconda parte, il diario di bordo, è dedicata alle emozioni, attraverso il racconto di aneddoti su fatti e incontri occorsi lungo la Via. In ogni sezione è presente un QR code che rimanda a fotografie scattate e video registrati durante il viaggio, che renderanno più coinvolgente la narrazione.

Alberto Foppa Vicenzini, nato nel 1976 a Crema, laureato in Informatica presso l’Università Statale di Milano, con un master in Management, lavora presso un’azienda globale di consulenza direzionale e si occupa della realizzazione di siti e-commerce. Amante della natura e delle passeggiate all’aria aperta, si è avvicinato ai viaggi a passo lento nel 2018 e ha percorso il Cammino di Santiago in Spagna, il Cammino d’Assisi e di San Benedetto in Italia; nel 2022 ha potuto realizzare il suo sogno: percorrere la Via Francigena da Canterbury a Roma.