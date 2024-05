Incidente a Bologna, donna investita da un bus in via Rizzoli: è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Lepore: “Fatto gravissimo”

Pedone investito da un bus del trasporto pubblico locale, stamattina, nel pieno centro di Bologna. La persona è stata investita all’altezza delle strisce pedonali che si trovano all’incrocio tra via Rizzoli e piazza Re Enzo, di fronte all’incrocio del Modernissimo. Il mezzo Tper della linea 29 arrivava da via Rizzoli e stava svoltando verso piazza Re Enzo.

In mezzo alle ruote del mezzo è rimasta una scarpa. L’incidente è avvenuto poco più di un’ora fa, stando a quanto riferiscono alcuni testimoni, che hanno visto arrivare l’ambulanza dopo pochi minuti; i sanitari hanno prestato i primi soccorsi sul posto per poi portare via la vittima (probabilmente una donna). Sul posto è presentato la Polizia locale, che ha chiuso il tratto di piazza Re Enzo da via Rizzoli all’incrocio con via degli Orefici; si sono formate code di mezzi in via Indipendenza e in via Ugo Bassi. Gli agenti stanno effettuando i rilievi. Il bus è fermo proprio a cavallo delle strisce pedonali e tracce dell’impatto si vedono sull’asfalto pochi passi dopo.

LEPORE: VICINI A SIGNORA INVESTITA DA BUS, FATTO GRAVISSIMO

“Siamo molto colpiti da quello che è successo, siamo molto vicini alla signora e alla sua famiglia. Mi sono recato sul posto, adesso stiamo contattando i familiari e sentendo anche l’azienda (Tper, ndr) per capire come affrontare questo fatto gravissimo”. È questo il commento del sindaco Matteo Lepore sull’incidente di questa mattina in via Rizzoli dove un autobus ha investito una signora ultrasettantenne che stava attraversando le strisce pedonali tra via Rizzoli e piazza Re Enzo, proprio davanti al cinema Modernissimo e che ora si trova all’ospedale Maggiore in condizioni di medio-alta gravità ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico per le lesioni subite all’arto.