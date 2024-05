“Signor Salsiccia” è il nuovo libro di Flavio Soriga

Flavio Soriga a 25 anni ha vinto, con il romanzo d’esordio I diavoli di Nuraiò, il premio Italo Calvino per inediti: ora torna con “Signor Salsiccia”

Nora e i suoi genitori si sono appena trasferiti da Sassari nel piccolo paese di Uta, nel sud della Sardegna, in una casa con un camino che non tira e un giardino che pare una giungla. È proprio lì che un giorno di novembre, quando perfino nella grande isola fa freddo, la mamma trova un cucciolo di riccio.

Ben presto il papà capisce che il piccolo non è assonnato perché si sta preparando al letargo, ma è in ipotermia e rischia di non farcela. Così Nora e i suoi genitori si mobilitano: bisogna salvarlo, scaldarlo, capire come dargli da mangiare, magari aiutarlo a ritrovare la madre che a causa di un clima sempre più pazzo ha partorito troppo tardi. Ma accudire un riccio non è facile come sembra se di ricci non si sa nulla.

Per fortuna Signor Salsiccia, come viene battezzato il piccoletto, può contare sul suo nuovo, bizzarro “nido” umano: la praticità della mamma, gli entusiasmi del papà e due nonni agguerriti. Intanto però Nora deve cominciare la scuola in una città che non è la sua, con tutti i problemi che questo comporta, sostenere la migliore amica Sofia in un momento importantissimo, e superare una grande prova, proprio come Signor Salsiccia: diventare grande.