Online sul portale INPS il certificato di pensione (modello ObisM)

Il certificato di pensione (modello ObisM) è scaricabile dal proprio ‘Fascicolo previdenziale del cittadino’ sul sito di Inps

I beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali fornite dall’Istituto possono ottenere il certificato di pensione (modello ObisM): dal 9 maggio, infatti, accreditandosi sul portale INPS.it, nella sezione “Fascicolo previdenziale del cittadino” il certificato è a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex Inpgi-1 confluita in Istituto dal 1° luglio 2022.

Il modello ObisM viene pubblicato annualmente tenendo conto delle attività generalizzate di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali: in particolare, per l’anno 2024, sulla mensilità di gennaio è stato riconosciuto un aumento delle pensioni per l’adeguamento al costo della vita, in base all’indice stabilito in via previsionale al 5,4% e applicato in base alla normativa vigente.

Il certificato riporta, se spettante, l’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo (ai sensi dell’art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – legge di Bilancio 2023): tale incremento, per il 2024, è riconosciuto nella misura del 2,7% senza distinzione di età del percipiente, per ciascuna delle mensilità e fino a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità.

Di seguito la tabella illustrativa:

Incremento massimo mensile:

Trattamento Minimo 598,61 euro; % incremento 2,7%.

Incremento massimo riconosciuto 16,16 euro

Importo massimo riconosciuto 614,77 euro.

COSA CONTIENE IL CERTIFICATO

Il certificato di pensione contiene, per ogni pensionato:

l’eventuale aumento che viene calcolato all’inizio di ogni anno (perequazione automatica);

gli importi mensili lordi delle rate di gennaio e l’eventuale tredicesima;

eventuali ulteriori due mensilità, se si verificano delle variazioni nelle condizioni che determinano gli importi (ad esempio, trattamenti di famiglia e addizionali che cessano);

gli importi mensili netti;

le ritenute erariali e le eventuali addizionali regionali e comunali;

le eventuali detrazioni di imposta applicate;

le eventuali quote associative;

la trattenuta per incumulabilità con l’attività lavorativa.

COME OTTENERE IL CERTIFICATO

È possibile ottenere il modello ObisM accreditarsi sul portale INPS.it tramite i consueti canali: SPID di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale); CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica); CNS (Carta Nazionale dei Servizi); PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID; eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Nel caso di variazione dell’importo di pensione, il certificato di pensione viene contestualmente aggiornato.

LE PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO

Si ricorda, infine, che il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, c.d. “isopensioni” ai sensi dell’articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92): non avendo natura di trattamento pensionistico, esse non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata.