Normandia, assaltato furgone della penitenziaria per far evadere detenuto: 2 agenti morti

In Normandia un commando armato assale un furgone della Polizia penitenziaria: evaso il detenuto Mohamed Amra e 2 agenti morti, scatta il “Piano Sparviero”

Scene da guerra in Francia, al casello autostradale di Incarville, fra Rouen ed Evreux, nella regione della Normandia, per un assalto armato a un furgone della polizia penitenziaria, con tanto di evasione e caccia all’uomo. Al momento sono centinaia di agenti impiegati per la ricerca sul territorio. Il bilancio dell’attacco è di due agenti uccisi e tre gravemente feriti.

Come riportano dai loro siti e canali social tutte le principali testate francesi, da Le Monde a Le Figarò, l’attacco al furgone, avvenuto in mattinata, con a bordo un detenuto in trasferimento dal carcere di Evreux, è stato condotto a un commando armato di fucili d’assalto, subito dopo che un’auto-ariete ha speronato il mezzo. Il detenuto insieme ai suoi complici è quindi fuggito e da ore le teste di cuoio del GIGN sono sulle loro tracce. E’ scattato infatti il piano “Sparviero”, con dispiegamento “di diverse centinaia di agenti” sul territorio e un elicottero, come ha annunciato il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin.

Il detenuto evaso è Mohamed Amra, detto “la Mouche“, ovvero “la mosca”, 30 anni, condannato a 18 mesi di carcere martedì scorso per furti aggravati commessi in supermercati e negozi della banlieue di Evreux, fra agosto e ottobre del 2019. L’uomo è stato inoltre condannato per un tentato omicidio a Saint-Etienne-de-Rouvray ed è anche sotto inchiesta a Marsiglia per un omicidio commesso il 17 giugno 2022 ad Aubagne, ma mai era stato segnalato come detenuto pericoloso.

Anche il ministro Matteo Salvini commenta le “immagini sconvolgenti” che arrivano della Normadia. Da X scrive: “Una preghiera per i poliziotti e le loro famiglie. Spero che questo criminale e i suoi complici vengano presi e puniti come meritano, senza sconti. Tolleranza zero”.