Il Gruppo Rentokil Initial cresce con l’acquisizione di SOGESsp

Continua implacabile la crescita per il Gruppo Rentokil Initial in Italia. L’azienda, leader mondiale nella fornitura di servizi per la gestione degli infestanti e servizi per l’igiene, si amplia con l’acquisizione di SOGESsp srl, importante società italiana, con sede a Campobasso, specializzata nel settore della prevenzione e controllo degli infestanti nelle industrie alimentari con esperienza pluridecennale.

L’operazione ha visto l’acquisizione dell’intera partecipazione nel capitale sociale di SOGESsp srl da parte di Rentokil Initial Italia S.p.A. che diventa pertanto socio unico; le due realtà continueranno ad operare in modo sinergico, all’interno dello stesso Gruppo. Grazie all’acquisizione di SOGESsp srl e alla sua eccellente competenza tecnica e professionale, il Gruppo Rentokil Initial crea nuove opportunità̀ di crescita e rafforza la sua leadership nel settore dell’industria agroalimentare e in quello dell’industria ricettiva. Rentokil è da sempre orientata all’innovazione per soddisfare le esigenze dei clienti, riducendo l’impatto sull’ambiente e garantendo elevati standard di qualità ed è proprio l’innovazione un elemento chiave di questa acquisizione. Grazie a SOGESsp srl infatti ci sarà un ampliamento della gamma dei servizi Rentokil con soluzioni a ridotto impatto ambientale, con l’introduzione di trattamenti di disinfestazione ad alte temperature e con un sistema di conservazione delle derrate in atmosfera controllata. Infine, grazie alla grande capillarità territoriale di Rentokil, con SOGESsp verrà consolidata la presenza del Gruppo in tutto il territorio nazionale specialmente nel Sud Italia.

“La forte sinergia e complementarietà tra le due aziende consentirà di creare valore per tutti gli interlocutori: per gli shareholders, consolidando i risultati economici delle due realtà, per i clienti, offrendo loro un’offerta più ampia data dalla complementarietà delle soluzioni innovative di Pest Management e da una maggiore capillarità sul territorio che risulterà anche in maggiore efficienza e tempi di risposta più celeri per i nostri clienti .” – commenta Elena Ossanna, Amministratore Delegato di Rentokil Initial Italia – “L’acquisizione conferma la capacità dell’Italia di attrarre gli investimenti della casa madre inglese sul territorio nazionale, dimostrandosi così un paese strategico per la crescita e lo sviluppo del Gruppo Rentokil Initial.”

SOGESsp srl offre servizi innovativi per il controllo degli infestanti nelle industrie alimentari, ha investito molto nel corso degli anni nella ricerca di soluzioni responsabili, alternative alla disinfestazione convenzionale, mantenendo elevati livelli di efficacia nel controllo delle infestazioni. Dal 2010 infatti, SOGESsp effettua trattamenti di disinfestazione con alte temperature mediante un sistema innovativo ed alternativo ai tradizionali mezzi chimici per l’eliminazione degli insetti infestanti, applicabile non solo alle industrie agroalimentari, ma anche alle strutture ricettive.

“Con l’acquisizione di SOGESsp srl, il Gruppo Rentokil Initial ha deciso di estendere la gamma di servizi offerti individuando un partner che da decenni si occupa con competenza e professionalità di servizi di pest management e lotta integrata, che porterà un valore aggiunto molto concreto in termini di innovazione e presenza territoriale” – commenta Cristian Cavalletto, Business Unit Pest Control Director di Rentokil Initial Italia e prossimo General Manager di SOGESsp – “Gli infestanti alla ricerca di cibo e rifugio possono causare danni significativi a strutture, attrezzature e scorte alimentari, oltre che danni reputazionali a livello aziendale; per questo motivo è necessario avere una costante attenzione durante tutte le fasi del servizio di lotta integrata, partendo dalla progettazione igienica degli edifici, dal monitoraggio costante e continuativo, fino ad arrivare ai trattamenti di disinfestazione, meglio se mirati e con tecniche innovative in tutti i settori, ma soprattutto in quello agroalimentare”.

SOGESsp srl, con sede a Campobasso, è guidata, sin dalla sua fondazione, dalla famiglia Priolo. L’attuale titolare dell’azienda, Moreno Priolo, entrerà a far parte del Gruppo Rentokil Initial nel ruolo di National Sales & Service Manager Heat.

“Ho creduto subito in questo progetto e sono molto orgoglioso di questa acquisizione” – commenta Moreno Priolo, proprietario di SOGESsp srl – “La nostra famiglia si occupa di Pest Control da decenni e lo fa con un grande passione, rispetto e attenzione per l’ambiente, per questo diventare parte di un gruppo importante come Rentokil Initial ci fa pensare che abbiamo lavorato nel giusto modo. L’unione tra le competenze e le esperienze di SOGESsp con quelle di Rentokil Initial, insieme alla capillare presenza sul territorio, permetterà un ulteriore sviluppo dei servizi volti alla garanzia del completo rispetto delle norme e delle più moderne best practice nel settore per tutti i Clienti.”

Un’acquisizione che dimostra quanto il mercato italiano sia interessante e appetibile per gli investimenti di un’azienda estera e che trova valore e rafforza la mission aziendale del Gruppo Rentokil Initial di “Proteggere le persone, migliorare la qualità della vita e preservare il pianeta”. Attraverso i propri tecnici ed esperti, Rentokil Initial vive le sfide ambientali tutti i giorni, tenendo in considerazione valori strategici come igiene, innovazione e sostenibilità.

Responsabilità e sostenibilità sono due aspetti fondamentali che contraddistinguono l’operato di Rentokil Initial, un impegno che l’azienda prende non solo con i propri clienti, ma anche verso il pianeta. Grazie all’unione con SOGESsp srl, che ha una grande attenzione in questi ambiti con i suoi prodotti biologici, privi di residui chimici e i suoi trattamenti ad alta temperatura non invasivi per l’ambiente, Rentokil Initial sarà ancora più vicina ai propri clienti e potrà mettere al loro servizio un ampio know-how tecnico, insieme ad una sempre maggiore attenzione nel preservare il pianeta.