I Seveso Casino Palace su YouTube con il video di “Cacciaguai”

Disponibile online su YouTube il videoclip della canzone “Cacciaguai”, il grido rock femminista dei Seveso Casino Palace

Cacciaguai è il nuovo singolo dei Seveso Casino Palace disponibile su tutti i digital stores distribuito da La Crème Records (via Virgin Music Group Italy). Irruento, ribelle e sincero il brano ha un profumo rock femmineo per dare finalmente voce a tutto quello che la band non ha raccontato negli ultimi anni. Rabbia, ribellione, desiderio di sputare fuori sentenze scomode, parlare senza filtri in un flusso continuo per esternare la sofferenza esistenziale.

IL VIDEOCLIP

Il protagonista del videoclip è Cacciaguai, un vero e proprio scovatore di problemi che va in giro con il fine di esorcizzarli uccidendoli. L’idea nasce dall’esigenza di rendere reale questo personaggio alla ricerca di riscatto. All’inizio Cacciaguai è intrappolato, rinchiuso con la camicia di forza, mentre tenta disperatamente di ribellarsi ed evadere dal suo silenzio per alzare il tono della voce:

Abbiamo cercato di costruire e ricreare un ambiente asfissiante che si rivela essere nient’altro che la nostra mente. La camicia di forza trasmette senso di impotenza e immobilità ma è il costante voler provare a liberarsi che prevale. Cacciaguai però non agisce sempre in modo corretto secondo la società ed è proprio da quest’ultima che viene catturato e per questo motivo lo si vede indossare anche l’iconica tuta arancione da prigione.

Il videoclip è interamente autoprodotto ed è stato pensato da Alessandro D’Amico con l’aiuto di Caterina Lanza e i Seveso Casino Palace. Le riprese sono di Alessandro D’Amico, Massimo Macchi e Silvia Palazzo. Il video è stato girato in proprietà private tra Milano e Buccinasco e allo Skate Park KPN di Opera.