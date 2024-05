Case farmaceutiche: Incyte ha accettato di acquisire Escient

Incyte ha accettato di acquisire Escient, società di sviluppo clinico di nuovi farmaci a base di piccole molecole per la cura di patologie sistemiche immunitarie e neuroimmuni

Incyte ed Escient Pharmaceuticals hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale Incyte ha accettato di acquisire Escient. Quest’ultima è una società biotech con sede a San Diego impegnata nella scoperta e sviluppo clinico di nuovi farmaci a base di piccole molecole per la cura di patologie sistemiche immunitarie e neuroimmuni,

In base ai termini dell’accordo, Incyte acquisirà Escient e le sue attività per 750 milioni di dollari, più la liquidità netta di Escient rimanente alla chiusura della transazione, soggetta ai consueti aggiustamenti. L’acquisizione si prevede diventerà operativa entro il terzo trimestre del 2024.

Con l’acquisizione l’azienda acquisirà EP262, una piccola molecola antagonista del recettore X2 accoppiato alla proteina G (MRGPRX2), first in class, potente, altamente selettiva e da assumere una volta al giorno, e EP547, un antagonista orale del recettore MRGPRX4, anch’esso first in class.

“In qualità di azienda dedicata all’innovazione e alla scoperta di farmaci trasformativi, siamo entusiasti di aggiungere EP262 ed EP547 al nostro portafoglio. Questa acquisizione si basa sulla nostra strategia di sviluppo di farmaci differenziati e di prima classe ad alto potenziale”, ha dichiarato Hervé Hoppenot, Chief Executive Officer di Incyte. “EP262 ed EP547 sono aggiunte complementari al nostro portafoglio, offrendo l’opportunità di sfruttare la nostra esperienza, di rispondere alle esigenze dei pazienti con malattie infiammatorie e di avere ulteriori potenziali opportunità di lancio a partire dal 2029.”

Bloccando MRGPRX2 e la degranulazione dei mastociti, EP262 ha il potenziale per trattare efficacemente molteplici malattie mediate dai mastociti, tra cui la dermatite atopica (AD), l’orticaria cronica inducibile (CIndU) e l’orticaria cronica spontanea (CSU).

Gli studi preclinici presentati al meeting annuale dell’American Academy of Dermatology nel marzo 2023 hanno dimostrato che EP262 ha migliorato le lesioni cutanee simili alla DA e i marcatori dell’infiammazione di tipo 2. Inoltre, in una fase di sperimentazione, EP262 ha migliorato le lesioni cutanee e i marcatori dell’infiammazione.

Inoltre, in uno studio di Fase 1 condotto su 64 volontari sani, EP262 è risultato sicuro e ben tollerato a tutte le dosi testate, senza eventi avversi gravi o severi, senza eventi avversi che hanno portato all’interruzione del trattamento e senza cambiamenti avversi clinicamente significativi nei parametri di laboratorio di sicurezza, nei segni vitali o nei parametri ECG. Gli eventi avversi legati al trattamento per EP262 sono stati lievi, con un’incidenza inferiore a quella del placebo (33,3% contro 62,5%) e non sono aumentati con la dose.

“Questi candidati farmaci sono il risultato della ricerca altamente innovativa condotta dai dipendenti e dai collaboratori scientifici di Escient”, ha dichiarato Joshua A. Grass, Presidente e Amministratore delegato di Escient. “Con i suoi team di sviluppo e commerciali esperti in infiammazione e autoimmunità e il suo portafoglio di prodotti commerciali e in fase di sviluppo, Incyte è ben posizionata per tradurre questa nuova scienza in farmaci preziosi per i pazienti.”

Informazioni su EP262

EP262 è una piccola molecola antagonista potente e altamente selettiva, da assumere una volta al giorno, di MRGPRX2, un recettore espresso sui mastociti che viene attivato da numerosi ligandi, tra cui molti peptidi rilasciati dai neuroni sensoriali e da altri tipi di cellule. In risposta all’attivazione di MRGPRX2, i mastociti rilasciano istamina, triptasi, chimasi, chemochine e citochine, che possono causare orticaria pruriginosa, angioedema, infiammazione di tipo 2 (attraverso il coinvolgimento del sistema immunitario adattativo) e prurito e dolore cronici. I dati preclinici dimostrano che, bloccando l’attivazione di MRGPRX2, EP262 ha il potenziale per trattare efficacemente un’ampia gamma di patologie mediate dai mastociti, con un’attenzione iniziale alle orticarie croniche e alla dermatite atopica.

Informazioni su EP547

EP547 è un antagonista potente e altamente selettivo che blocca l’attivazione di MRGPRX4 da parte di vari acidi biliari, bilirubina e urobilina. Grazie a questo meccanismo d’azione specifico per la malattia, EP547 ha il potenziale per essere un trattamento altamente mirato ed efficace per il prurito colestatico e uremico. Incyte ha dichiarato martedì che sta rafforzando la sua pipeline di farmaci contro l’infiammazione con un accordo per l’acquisizione della società privata Escient Pharmaceuticals e della sua pipeline di programmi antagonisti orali del recettore accoppiato alla proteina G Mas (MRGPR). La transazione annunciata martedì vedrà Incyte pagare 750 milioni di dollari più il saldo netto di cassa di Escient alla chiusura, prevista nel terzo trimestre.

Grazie all’accordo, Incyte acquisisce l’antagonista MRGPRX2 EP262, attualmente in fase II di sperimentazione per l’orticaria cronica spontanea e la dermatite atopica. È inoltre in fase di studio Ib nell’orticaria cronica inducibile. Nel frattempo, Incyte ha dichiarato che EP547, un altro candidato che ha come bersaglio MRGPRX4, ha il potenziale per trattare il prurito colestatico e altre condizioni con prurito grave.

“EP262 ed EP547 sono aggiunte complementari al nostro portafoglio, offrendo l’opportunità di… rispondere alle esigenze dei pazienti affetti da malattie infiammatorie e potenziali opportunità di lancio a partire dal 2029”, ha osservato il CEO Hervé Hoppenot.