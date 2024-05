Bandiere blu 2024: salgono a 236 le località costiere premiate

Sono dieci in più rispetto allo scorso anno le località che quest’estate potranno far sventolare le Bandiere Blu assegnate dalla ong Fee

Salgono a 236 le località costiere premiate, sono dieci in più rispetto allo scorso anno, che quest’estate potranno far sventolare le Bandiere Blu assegnate dalla ong Fee, Foundation for environmental education. Il totale delle spiagge che si fregeranno del vessillo arriva a 485 che rappresentano l’11% circa delle spiagge premiate a livello mondiale.

Ottenere il riconoscimento non è facile visto che per concederlo la Fee richiede il rispetto di 32 criteri, uno in più rispetto allo scorso anno: quello dell’impegno sociale e dell’inclusività. La purezza delle acque resta comunque il criterio principale e la certificazione, relativa agli ultimi quattro anni, deve arrivare dalle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. Con il mare azzurro ad essere premiati sono quindi anche il turismo sostenibile, la funzionalità degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti, la presenza della raccolta differenziata, la valorizzazione del territorio e le iniziative che i comuni mettono in campo per una migliore vivibilità delle località turistiche nei mesi di vacanza.

REGINA ANCORA UNA VOLTA LA LIGURIA

Anche quest’anno si riconferma prima la Liguria che segna 2 nuovi ingressi ma perde due Bandiere, confermando quindi 34 località; la Puglia a seguire sale a 24 con 3 nuovi Comuni e un’uscita mentre seguono a parimerito con 20 Bandiere la Campania e la Calabria, con un riconoscimento in più ciascuna. Al quarto posto le Marche che ricevono 19 Bandiere Blu, mentre scende a 18 la Toscana che perde un Comune. La Sardegna conferma le sue 15 località e anche l’Abruzzo sale a 15 grazie a un nuovo ingresso, la Sicilia raggiunge 14 Bandiere con tre nuovi ingressi, il Trentino Alto Adige sale a 12, il Lazio resta a 10. L’Emilia Romagna ha 9 località e sono state riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata ha sempre le sue 5 località, e sempre 5 sono i Comuni in Piemonte che ottengono le Bandiere. La Lombardia conferma 3 Comuni, il Friuli Venezia Giulia mantiene le sue 2, come il Molise. Sui laghi quest’anno le Bandiere Blu sono 23, con 2 novità.

LE NUOVE SPIAGGE PREMIATE E QUELLE NON RICONFERMATE

Ecco tutti i nuovi ingressi in classifica (sono 14): Ortona (Abruzzo), Parghelia (Calabria), Cellole (Campania), Borgio Verezzi (Liguria), Recco (Liguria), Porto Sant’Elpidio (Marche), Lecce (Puglia), Manduria (Puglia), Patù (Puglia), Letojanni (Sicilia), Scicli (Sicilia), Taormina (Sicilia), Tenno (Trentino Alto Adige), Vallelaghi (Trentino Alto Adige). Quattro i comuni non riconfermati: Ameglia (Liguria), Taggia (Liguria), Margherita di Savoia (Puglia) e Marciana Marina (Toscana).