Arterite a cellule giganti: nei pazienti livelli elevati di apolipoproteina A-I

I pazienti che alla fine hanno sviluppato l’arterite a cellule giganti erano quelli che mostravano livelli significativamente più elevati di apolipoproteina A-I al basale

Uno studio pubblicato su Arthritis Research & Therapy ha dimostrato che i pazienti che alla fine hanno sviluppato l’arterite a cellule giganti erano quelli che mostravano livelli significativamente più elevati di apolipoproteina A-I al basale. Tali risultati suggeriscono, paradossalmente, che un profilo metabolico associato ad un minor rischio di malattie cardiovascolari potrebbe predisporre alla GCA.

Razionale e disegno dello studio

Ancora oggi esiste una comprensione limitata dell’eziologia dell’arterite a cellule giganti (GCA) e dei suoi fattori predittivi, ricordano i ricercatori nell’introduzione allo studio. Lavori già presenti in letteratura hanno documentato l’esistenza di un rischio ridotto di insorgenza successiva di GCA negli individui affetti da obesità e/o diabete mellito. Sono limitate, invece, le conoscenze sul ruolo dei lipidi nel sangue prima dell’insorgenza della GCA.

Mentre l’apolipoproteina B (ApoB) è la principale componente proteica delle LDL, l’apolipoproteina A-I (ApoA-I) ha un ruolo corrispondente nelle HDL. È stato dimostrato che alti livelli di ApoB e bassi livelli di ApoA-I sono migliori predittori di malattie cardiovascolari premature rispetto alle LDL e alle HDL.

L’obiettivo dello studio è stato quello, pertanto, di approfondire le conoscenze sulla relazione tra i livelli di apolipoproteine e la futura diagnosi di GCA mediante un’analisi caso-controllo.

A tal scopo, i ricercatori hanno attinto ai dati del Malmö Diet Cancer Study, basato sulla popolazione. Collegando i dati dello studio ai registri medici, i ricercatori hanno incrociato i dati relativi ad ogni paziente che aveva sviluppato GCA dopo l’inclusione nello studio con quelli relativi a quattro individui di controllo selezionati a caso dalla coorte di popolazione.

Sono stati utilizzati modelli di regressione logistica per confrontare i gruppi ed identificare i possibili fattori predittivi di GCA.

L’analisi ha incluso 30.447 residenti (età media, 58 anni; 60,2% donne) di Malmö, Svezia, 100 dei quali avevano sviluppato GCA dopo lo screening iniziale – avvenuto tra il 1991 e il 1996 – e prima del 31 dicembre 2011.

Le concentrazioni sieriche di apolipoproteina A-I e apolipoproteina B sono state raccolte al basale da campioni di sangue non a digiuno.

Risultati principali

Dai risultati è emerso che i pazienti che avevano sviluppato successivamente la GCA presentavano livelli di apolipoproteina A-I significativamente più elevati rispetto ai controlli, con un livello medio pari a 168,7 mg/dL contro 160,9 mg/dL (OR = 1,57; IC95%: 1,18-2,1). Questa associazione ha mantenuto la significatività statistica dopo aggiustamento dei dati per il BMI e l’attività fisica (OR = 1,48; IC95%: 1,09-1,99).

Rispetto ai controlli, gli individui che hanno sviluppato la GCA hanno mostrato livelli simili di apolipoproteina B, con una media di 109,3 mg/dL contro 110,4 mg/dL (OR = 0,99; IC95%: 0,74-1,32).

Riassumendo

Nel commentare i risultati, i ricercatori hanno ammesso tra i limiti dello studio il fatto che la valutazione dei livelli di apolipoproteina è stata effettuata solo per un determinato timepoint. Inoltre, il numero “limitato” di uomini nello studio – 19 tra i casi di GCA e 76 tra i controlli abbinati – suggerisce cautela nell’interpretazione dei risultati.

Ciò detto, nel complesso lo studio ha dimostrato che Il successivo sviluppo di GCA è associato a livelli significativamente più elevati di Apo-AI, con un trend verso un rapporto ApoB/ApoA1 più basso e il rischio di GCA.

“Questi risultati possono essere utili per la comprensione della patogenesi della GCA e per ulteriori ricerche su nuovi trattamenti e diagnosi – hanno scritto i ricercatori nelle conclusioni del lavoro”.

I ricercatori hanno anche aggiunto che tali dati suggeriscono l’esistenza di un profilo metabolico sano negli individui che sviluppano la GCA. Questo è incoraggiante, perché ci dice che gli sforzi per prevenire gli effetti metabolici sfavorevoli dei glucocorticosteroidi in questi pazienti sono favoriti da un buon punto di partenza”.

Bibliografia

