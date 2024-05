Andres presenta il nuovo singolo “Londra”, primo estratto dall’album “Vita”. Un viaggio immaginifico, che porta la fantasia come protagonista

“Londra” è nuovo singolo del cantautore fanese Andrea Cellottini, in arte ANDRES, prima canzone estratta dall’album VITA, un brano che racchiude un viaggio immaginifico, che porta la fantasia come protagonista e si affaccia sul tema dell’amore.

“Non rimane niente di importante, se non ci sei tu qui accanto a me… Con il sogno di una casa a Londra ed una persona a fianco di cui non si può fare a meno, la canzone mette in mostra tutte le fragilità e le cose semplici della vita. Un sound pop, chitarre ed un organo ben presente che riporta allo stile Americano. Tutto si sviluppa in una confessione d’amore”.

L’album, già disponibile nei principali store digitali, contiene 13 inediti scritti dall’artista marchigiano. La produzione è stata curata da Luca Antinori e Livio Boccioni.

Visual video: https://www.youtube.com/watch?v=9wNdJ5Xrms0

Biografia

Andrea Cellottini, in arte Andres, 21 anni nato e cresciuto a Fano. All’età di 7 anni inizia a suonare il pianoforte, prima come distrazione dai problemi familiari, poi come vera passione di vita. Comincia a studiare canto ed a scrivere le sue prime canzoni. “Scrivevo e suonavo tutto il giorno”.

A 15 anni inizia le prime esperienze dal vivo tramite vari concorsi canori, provando anche le selezioni di Amici, X-Factor. Nel 2023 scrive il suo primo disco, pronto dopo 9 mesi di lavoro in studio ed uscito il 16 Febbraio 2024.