Warez duetta con Clementino nella nuova canzone

La connection Milano-Napoli tra i due fuoriclasse del rap game nazionale dà vita ad un nuovo inedito dal connubio di sonorità urban e reggae

WAREZ pubblica, su tutte le piattaforme digitali “IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO”, il suo nuovo singolo in collaborazione con CLEMENTINO, pubblicato per One Fingerz.

“IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO” si presenta come un vero e proprio inno alla resilienza e alla forza dello spirito positivo di fronte alle avversità della vita. Il titolo, tributo e citazione alla celebre opera cinematografica di Lina Wertmüller interpretata da Paolo Villaggio, rispecchia il messaggio dei versi dei due artisti: la migliore arma contro la negatività è la capacità di saper abbracciare una visione ironica e ottimistica dell’esistenza.

La curatissima e trascinante produzione che miscela influenze rap ed elementi distintivi del reggae, firmata dal giovane e talentuoso LDO, è la perfetta cornice per le barre dallo stile inconfondibile di WAREZ e CLEMENTINO.

Le strofe dei due artisti, come sempre magistrali, culminano in un inciso travolgente e dalla forte spinta liberatoria che celebra la leggerezza ed esorcizza le vicissitudini della vita.

“IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO” è, infine, una release che lascia emergere la mentalità di WAREZ e CLEMENTINO e che sancisce il sodalizio artistico tra i due fuoriclasse del rap game. Un’imperdibile novità nel panorama discografico nazionale capace di sorprendere ed esaltare gli ascoltatori dai gusti musicali più disparati e che non potrà che mandare in visibilio i fan dei due celebri artisti.