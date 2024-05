Rose Rosè nella boutique romana di Malo

Seconda edizione per la manifestazione Rose Rosè: un grande evento nella Capitale che per una settimana, dal 13 al 19 maggio 2024, vede come protagonisti vini e boutique

Seconda edizione per la manifestazione Rose Rosè, creata da Andrea Amoruso Manzari e patrocinata da Confcommercio e dal Comune di Roma. Un grande evento nella Capitale che per una settimana, dal 13 al 19 maggio 2024, vede come grande protagonista il connubio tra vini e boutique.

Per Malo Cashmere, maison italiana che da oltre 50 anni è specializzata in maglieria in cashmere e fibre naturali di alta gamma, la serata clou è prevista per giovedì 16 maggio dalle ore 19.30, quando la boutique capitolina del brand, al civico 68 dell’elegante Via Belsiana, apre le porte al pubblico con i calici firmati Eredi dei Papi.

Le Cantine Eredi dei Papi sono una giovane realtà imprenditoriale fondata dai fratelli Chiara e Lorenzo Iacoponi. I due fratelli sono cresciuti proprio dove oggi hanno sede le cantine, a Monte Compatri, tra le colline dei Castelli Romani, sulle pendici del vulcano laziale, dove il nonno ha tramandato loro la passione per la natura e la vigna. In occasione della serata del 16 maggio, il pubblico potrà degustare in particolare lo spumante “Fuorionda”, ottenuto dal diradamento precoce di grappoli di uve a bacca rossa. “Fuorionda” è uno spumante realizzato secondo metodo classico con procedure esclusivamente eseguite a mano. Una novità nello scenario enologico laziale e non solo, “Fuorionda” unisce la tradizione dell’arte della spumantizzazione alla spinta innovatrice dell’azienda che, con questo prodotto, ha voluto dare vita a uno spumante “pop” per un pubblico contemporaneo amante del bello, buono e ben fatto.

Non solo degustazione ma anche arte. Nelle boutique che aderiscono a Rose Rosè, si potranno ammirare opere d’arte contemporanea esposte in collaborazione con alcune delle gallerie del distretto dei pittori di Via Margutta. Malo, per l’occasione, ospita l’opera “DNA” di Enrico Benetta, proveniente dalla Galleria d’Arte Russo. Una maestosa opera in acciaio brunito costituita da una doppia elica composta da lettere di diverse misure in bodoni, il carattere di stampa divenuto nel tempo inconfondibile cifra stilistica dell’artista.

Infine, un omaggio alle donne. Le scelte enologiche della manifestazione sono state realizzate con la partnership di Donne del Vino, l’associazione di donne del vino più grande al mondo che conta più di 1.080 associate solo in Italia. Una partnership che punta a focalizzare l’evento sulle donne, contrastando con eleganza lo stereotipo che associa il vino prettamente alla figura maschile. In quest’ottica al femminile, le boutique avranno l’onore di vestire con i propri capi importanti attrici italiane, ospiti di spicco della manifestazione. Malo avrà il piacere di vestire con i suoi preziosi capi, l’attrice e regista Donatella Finocchiaro, vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti, interprete impegnata al cinema, teatro e televisione, nonché artista diretta da registi di grande spessore quali Tornatore, Bellocchio e Avati.

Il tutto sarà immerso in quel quiet luxury che caratterizza e contraddistingue l’identità di Malo Cashmere. Capi, sia uomo che donna, che esprimono al meglio l’eccellenza della manifattura italiana; una yarn couture elegante e sofisticata, capace di durare nel tempo per qualità e stile. In particolare, il pubblico potrà apprezzare la collezione PE24 della maison “Le Club Malo”. Una collezione che si concretizza in un tema dal sapore marino che riporta alla mente il jet set internazionale di una Portofino anni ‘70, una clientela moderna che naviga per mari, città e cieli estivi alla ricerca di un comfort leggero, quasi impalpabile, che esprime il fascino di uno stile contemporaneo, ricercato ed eterno. “Le Club Malo”, è allure sofisticata, è eleganza nonchalante. È quel bello e funzionale che solo i capi realizzati con passione e cura sanno restituire. Note saline e orizzonti vacanzieri sono gli ingredienti cardine per l’ispirazione della collezione PE24: un club esclusivo sul mare, in cui l’eccellenza dei filati e la maestria delle lavorazioni si fondono con armonia e naturalezza a un’eleganza senza tempo e a uno stile effortless chic.