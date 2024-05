Radio Italia Live – Il Concerto arriva a Milano: tutti i cantanti sul palco

Il 15 maggio la tappa in piazza Duomo dello show Radio Italia Live – Il Concerto che poi arriverà, per la prima volta, anche a Napoli: i cantanti

Sono Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood, Angelina Mango, Gianna Nannini, Noemi, The Kolors e Ultimo i dodici artisti che si esibiranno nella tappa milanese di Radio Italia Live – Il Concerto, in programma in piazza Duomo il 15 maggio. Questa edizione, che poi andrà in scena anche a Napoli il 27 giugno in piazza del Plebiscito, arriva con alcune novità: “Quest’anno non ci saranno Luca e Paolo, ma la conduzione sarà affidata ai nostri talent, ai nostri speaker. Ringrazio Luca e Paolo per il lavoro di questi anni”, ha annunciato l’editore Radio Italia Mario Volanti. “I 12 artisti si esibiranno con 3 canzoni per ciascuno”, ha spiegato.

LA CONDUZIONE

Alla conduzione si alterneranno: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta. Sarà allestita la ‘terrazza Radio Italia’ dalla quale Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, previsti inoltre collegamenti speciali con il palco principale. La sigla iniziale di Radio Italia Live -Il Concerto, in una versione rinnovata, sarà eseguita dal vivo da Saturnino.

“Grazie a Radio Italia. Eventi come questi sono i veri eventi di cultura popolare, sono pop ma sono quelli di cui abbiamo bisogno. Non è perché fai qualcosa di popolare non è bello o raffinato. Bisogna farlo bene. Sono contento che quest’anno andrete anche a Napoli, questa idea di unire nord e sud Italia – l’anno scorso è stato fatto con Milano e Palermo – è qualcosa che ritengo bellissimo e utilissimo per il nostro Paese”, ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Freme per la sua esibizione Emma, presente alla presentazione alla stampa del live: “È sempre una grande emozione e un grande onore partecipare. È uno show che restituisce alla musica una grande qualità”.

Foto di Luca Marenda

L’accesso rimane assolutamente gratuito ma, per disposizioni di gestione dell’ordine pubblico, per assistere allo spettacolo è necessario essere accreditati, avere con se l’accredito e presentarsi ai varchi entro le 18.30. Tutti gli accrediti sono esauriti. Non è prevista l’installazione di maxi schermi in altre zone della città.

DOVE VEDERE IL CONCERTO

Sarà possibile vedere lo show – a partire dalle 20.40 – su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su ‘Hot Bird’ 13° Est, solo in Svizzera suVideo Italia HD), in streaming su radioitalia.it e su NOW e in contemporanea su Tv8 e Sky Uno. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon.