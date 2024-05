Previsioni meteo 13 maggio 2024: torna il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 13 maggio 2024: nuovo peggioramento in arrivo con piogge specie sulle regioni di Centro-Nord

Nonostante un weekend tipicamente primaverile, la stagione non riesce a decollare completamente e nelle prossime ore le condizioni meteo sono destinate ancora una volta a cambiare. Una saccatura depressionaria di matrice atlantica avanzerà in direzione della nostra Penisola portando una nuova fase di maltempo che si caratterizzerà per il ritorno di piogge e temporali anche diffusi e che coinvolgeranno principalmente le regioni centro-settentrionali, con parziale interessamento anche del meridione.

Un nuovo calo termico accompagnerà il peggioramento e sarà più sensibile laddove si attiveranno i fenomeni e tanto più marcato quanto più intensi risulteranno quest’ultimi.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 13 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori con deboli piogge sparse al Nord-Ovest e sulle Alpi, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora precipitazioni possibili su Piemonte, Lombardia e settori alpini, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulle Alpi, più asciutto altrove. Temperature minime stazionarie e massime in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio locali piogge tra Lazio e Abruzzo, nuvoloso altrove ma senza fenomeni di rilievo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma sempre con molte nuvole in transito. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse con locali piogge su Campania e Basilicata, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni su settori interni Peninsulari e Sicilia, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento con precipitazioni in esaurimento. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .