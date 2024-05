Pino Biaggioli nelle radio e in digitale con “Brividi”

“Brividi”, il nuovo singolo di Pino Biaggioli disponibile in radio e in streaming, è un brano carico di significato

Pino Biaggioli torna sulla scena musicale con il suo ultimo singolo, “Brividi”, un brano carico di emozione e significato.

La canzone è dedicata alla sua compagna, con cui condivide un legame speciale da oltre 10 anni. Nel corso di questa lunga relazione, ha continuamente espresso il desiderio di sposarla, ma non ha ancora avuto il coraggio di fare una proposta seria. Tuttavia, resta fermamente convinto che non sia mai troppo tardi per fare ciò che è giusto.

“Brividi” è quindi il suo modo di esprimere tutto l’amore e il desiderio che prova per lei, e di rinnovare il suo impegno a costruire un futuro insieme.

“Spero che questa canzone possa toccare il cuore di chiunque abbia vissuto momenti di incertezza e di speranza in una relazione.”

Pino Biaggioli inizia la sua carriera nel 2000 quando entra a far parte di un’orchestra Maremmana. Dopo circa 2 anni inizia a comporre canzoni cantautorali, raccontando storie vere e molto personali e realizzando così il primo CD intitolato “Guardando la luna e le stelle” composto da 10 tracce inedite.

Nel 2002, lascia l’orchestra, per intraprendere una carriera da solista.

Nel 2004, con il suo secondo lavoro in studio “Ora sei qui”, ottiene un contratto con l’etichetta discografica Pentamusic di Latina.

2005 realizza il terzo album intitolato “Guardati, sentiti, fermati”, un lavoro dallo stile più Rock con il quale ottiene un nuovo contratto editoriale con la 103 edizioni musicali di Milano, unitamente alla PDD edizioni musicali, sempre di Milano.

Numerose le esibizioni in diverse città italiane, molto spesso per beneficenza e solitamente con artisti di fama internazionale, ricevendo apprezzamenti da personaggi noti quali: Paolo Belli, Gianni Morandi, Fabio Testi ed altri.

Un ulteriore apprezzamento ricevuto è stato per l’inedito composto in ricordo del Santo Padre Karol Wojtyla “Un ultimo saluto” trasmesso anche sulle radio cattoliche del Vaticano e cantato in diretta dal gruppo Diocesano di Latina durante l’Angelus domenicale, su RAI2 in cui era ospite.

Dal 2015, per motivi strettamente familiari, ha dovuto abbandonare il panorama musicale, per poi riprenderlo nel 2022 con la realizzazione di un nuovo inedito dal titolo “Il Futuro noi due”, dedicato alla sua secondogenita Asia, nata prematura a soli 6 mesi e affetta da Distrofia Miotonica Tipo1 o Sindrome di Steinert. Il singolo fa parte di un nuovo progetto musicale già in cantiere e che vedrà ulteriori 15 nuovissimi brani.

Nel 2024 firma con Sorry Mom! con la quale esce il singolo “Brividi”.