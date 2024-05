Nelle librerie “La memoria che ho di te” di Tecla Marelli

Una scrittura semplice, diretta e amorevole quella di Tecla Marelli che riesce a far entrare il lettore nelle vicende dei protagonisti di questo romanzo che riesce a far tornare tutti un po’bambini

E’ in tutti i bookstore e ordinabile in libreria il nuovo libro di Tecla Marelli La memoria che ho di te da LifeBooks. Un romanzo d’amore, esplorato in tutte le sue forme; è una storia che fa riflettere e pensare a quanto siano preziosi i ricordi delle persone care, che rimangono nel cuore anche quando non ci sono più.

Una scrittura semplice, diretta e amorevole quella di Tecla Marelli che riesce a far entrare il lettore nelle vicende dei protagonisti di questo romanzo che riesce a far tornare tutti un po’bambini.

La “Memoria che ho di te” è un libro di formazione, è adatto per adolescenti che si ritroveranno in alcuni aspetti della storia, ma anche per persone adulte. È un libro da leggere per emozionarsi e per riflettere su diverse tematiche, che riguardano tutto l’arco della vita, come il tema della perdita, della malattia, dei rapporti familiari difficili, della difficoltà ad accettarsi e a riconoscere le proprie emozioni” dichiara l’autrice. “Parla inoltre di rinascita e di seconde possibilità; affronta il tema della malattia di Alzheimer, evidenziando quanto possa essere dolorosa e influenzare l’intero sistema familiare.”

Trama: Luna ha diciassette anni e non ne ha mai elaborato la perdita della madre. A seguito della malattia di Alzheimer della nonna, che si è sempre presa cura di lei e ora ricoverata in casa di cura, si ritrova a fare i conti con emozioni e ricordi che aveva sepolto dentro se stessa. Questo la porta a conoscere nuovi lati di sé e degli altri. Grazie a un rinnovato rapporto con il padre, il fratello, a un nuovo amore, alla nonna e alle amiche di sempre, Luna riesce finalmente ad accettare se stessa, ad accogliere le sue emozioni e reazioni, guardando in faccia ciò che resta della memoria della mamma, permettendosi di piangere e sorridere al suo ricordo.

Biografia: Tecla Marelli è una mamma e insegnante di scuola secondaria di secondo grado che vive in provincia di Bergamo. Laureata in Scienze dell’Educazione e in Scienze Pedagogiche all’Università Bicocca di Milano, ha da sempre la passione della scrittura e il sogno di pubblicare un romanzo. Nel 2021 ha pubblicato con Fabbrica dei segni l’albo illustrato “Nonno Ricordo e Nonna Memoria”, che tratta il delicato tema della demenza di Alzheimer per spiegarlo ai più piccoli. La memoria che ho di te è il suo primo romanzo.