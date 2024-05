Michelle Kruger eletta Presidente di Austal USA

Il Consiglio di amministrazione di Austal USA ha eletto Michelle Kruger Presidente di Austal USA. È presidente ad interim dall’agosto 2023

Il Consiglio di amministrazione di Austal USA ha eletto Michelle Kruger Presidente di Austal USA. È presidente ad interim dall’agosto 2023, ha affermato la Società in un comunicato stampa.

Kruger è entrato in Austal USA nel 2022 come vicepresidente dei servizi e del supporto globali. In quel ruolo ha guidato le attività di riparazione e garanzia delle navi di Austal USA, compreso lo sviluppo della strategia aziendale e delle alleanze strategiche. Ha inoltre supervisionato l’allestimento del cantiere di riparazione di Austal USA a San Diego, inclusa la consegna di un bacino di carenaggio appositamente costruito con una capacità di 9.000 tonnellate.

“Sono onorata di essere scelto per guidare l’impareggiabile team di costruzione navale di Austal USA, che lavora insieme ogni giorno per fornire risultati con eccellenza e integrità”, ha affermato Kruger. “Sono entusiasta e impegnata a guidare la continua crescita di Austal USA come uno dei principali costruttori navali della nazione.

La nostra crescita nella produzione di moduli sia per navi di superficie che per sottomarini rappresenta per noi un’incredibile opportunità. Come squadra continueremo a fornire servizi e capacità di supporto in tutto il mondo, facendo avanzare costantemente la tecnologia a supporto delle esigenze di preparazione della nostra nazione”.