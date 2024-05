“La Fine del Mondo” è il brano d’esordio di ioemeg

In radio e sulle piattaforme streaming “La Fine del Mondo”, brano d’esordio di ioemeg, giovanissima cantautrice torinese classe 2004

ioemeg, pseudonimo di Martina, giovanissima cantautrice torinese classe 2004, fa il suo esordio discografico con il brano “La Fine del Mondo” (etichetta discografica Apollo Records, distribuzione Ada Music Italy), in uscita in digitale e in radio a partire da oggi.

ASCOLTA BRANO

Ha dedicato gli ultimi due anni a porre le basi del suo progetto artistico che attinge al mondo urban e a quello pop, con il supporto del produttore e autore Luca D’Aversa e l’autrice Veronica Rauccio: “Le ferite che ci portiamo dentro sono come piccole luci in fondo al tunnel – racconta ioemeg -. Ci permettono di crescere e capire chi e cosa vogliamo al nostro fianco. Avviene una ricerca involontaria del nostro IO che ci porta in un viaggio pieno di persone e cose sbagliate per noi. Ma ci conduce alla nostra personale e unica FINE DEL MONDO con la coscienza che siamo perfetti da soli”. Il sogno di ioemeg è che un giorno chiunque si possa ritrovare nei testi delle sue canzoni.

Nata e cresciuta a Venaria, in provincia di Torino, ioemeg nella vita ha sempre saputo di voler essere un’artista e nonostante il percorso fino ad ora sia stato pieno di ostacoli e difficoltà non ha mai pensato, neanche per un solo secondo, di demordere. In questo viaggio è stata aiutata dai suoi fedeli compagni, il basso e la chitarra, che, uniti alla sua passione per la scrittura, hanno posto le basi per il percorso di cantautorato. Si diploma in cinema all’istituto Fellini di Torino un anno in anticipo, per potersi dedicare a tempo pieno alla musica. Il forte desiderio di mettersi in gioco l’ha spinta a partecipare ad eventi e concorsi, conducendola nel 2023 alla medaglia d’oro in un campionato di arti performative garantendole l’accesso ai mondiali del 2024.