Online e in radio “Qulo o Talent” il singolo di Lodem scritto con Mattia Zuliani che ha curato anche arrangiamenti e produzione

« “Qulo o Talent” è un urlo su base leggera – racconta Lodem – l’idea nasce dalla volontà di dire qualcosa di serio in merito alla nostra generazione ed alla sua difficoltà galoppante di realizzarsi; seppur con una chiave pop dance, sensibilmente catchy. Il brano apre due sfide: divertire l’ascoltatore con una base ballabile, frizzante e divertente per accompagnarlo, ascolto dopo ascolto, alle riflessioni che il testo porta all’attenzione.»

Qui il video: https://youtu.be/GBiJ2owlfdY

«Il video è stato girato nei pressi della stazione ferroviaria di Gaggio porta est, in provincia di Venezia e nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale a Marcon. Lodem aveva le idee molto chiare in merito al video – afferma Andrea Zuliani che ha curato la regia – lo scenario che proponeva si rifaceva ai romanzi distopici del tipo 1984 di Orwell, ciò che voleva era un rimbalzare continuo tra tensione e leggerezza. La TV è l’esempio della nostra dipendenza dai media ma anche l’opportunità di venire a conoscenza di chi, come Lodem “offre musica in cambio del tuo rumore”. Il video vuole far pensare, ma far capire che a pensare, non sei il solo, non sei solo.»

Lodem, nome d’arte di Lorenzo De Marco, nato a Venezia, è un cantautore pop con origini mezze venete e mezze campane. Esordisce con il suo primo inedito ‘Quando sto con te’, grazie al quale vince nel 2008 il Festival Castelletto, premiato da Mogol. Dal 2008 al 2021 si impegna come autore scrivendo brani per altri artisti e colonne sonore per il cinema. Ha scritto, tra gli altri, il testo del brano portante della colonna sonora di “Riuscire – Against the Wall”, vincitore come “Best short film 2023 ” allo “Student World Film Festival” Usa; Nomination al Festival del Cinema di Cefalù; menzione d’onore al “Ceylon International Film Festival”; primo premio ” Corto Colonna” Festival del Cinema di Colonna 2023. Nel 2021 incontra Mattia Zuliani, artista poliedrico e uniti dalla stessa visione musicale iniziano un sodalizio che prosegue tutt’ora. Nel 2023 pubblica ‘Mal D’ Africa’, scritto sulle rive del lago Trasimeno, luogo a lui caro anche per i suoi tramonti e a cui si ispira molto. Nel 2024 partecipa a Casa Sanremo Live box, su diretta audizione del direttore Ciro Barbato, con il brano “Qulo o Talent” portandolo ad uno dei format paralleli al festival.