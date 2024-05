In libreria “LE PIANTE/Renda e Rondò” di Fabio Tombari

Da Fabio Tombari il libro della Terra e dell’Uomo, e dell’uomo nella terra. Pagine di vera ecologia che segneranno il risveglio della primavera 2024

Questo libro è un lungo girare tra le erbe e le piante dell’orto e del giardino, con le rivelazioni scientifiche di un ecologista, che alla mente del filosofo unisce la sensibilità del poeta. Fabio Tombari scrive con il linguaggio di chi non sa le cose che tutti sanno, ma sa tutto ciò che gli altri non sanno. Le Piante/Renda e Rondò è il libro della Terra e dell’Uomo, e dell’uomo nella terra. Un’opera dedicata al mondo vegetale dove ogni forma di vita trova posto con pari dignità. La paparia di montagna, la farferugine dei boschi, la vedovina dei prati, la graziola dei ruscelli, l’erba limone e l’erba rosa, fino all’immaginaria erba moli. Un universo che trova il verso accanto all’uomo. E, ancora, fiori e frutti, quelli che vengono da lontano e quelli che hanno attraversato la storia. Dai meloni di Tiberio ai porri con cui Nerone schiariva la voce. Dalla mela paradisa del Cinquecento alle perine di San Pietro dell’Ottocento. La cipolla del Boccaccio e i Carciofi di Cavour. E via via anche le rose. La virginale del Cinquecento, quelle dei setaioli di Lione, e la nostrana puricelli che odora di cotogno. Bisogna non lasciarsi sfuggire dalla lettura il volto della cultura di campagna e la sapienza popolare, né la materia dei trattati umanistici della classicità, degli erbari medioevali e le conoscenze del Novecento. Tutto racchiuso in un gioioso rondò, dove al centro cresce maestoso l’albero del mondo. Il frassino cosmico, Fraxinus excelsior.

A cinquantuno anni dalla prima uscita il libro viene oggi riproposto dalla Nicla Edizioni, nella collana “due righe”, in una raffinatissima veste a cura di Nicoletta Campanella. Con approfondimenti storici e botanici su alberi, animali, erbe, erbette, fiori, frutti, ortaggi e le rose.

Le Piante/Renda e Rondò è una commedia, avvincente e intesa, suddivisa in tre atti per trentacinque scene. Ambientata in un tempo sospeso, tra gli anni Quaranta e i Sessanta, nella campagna di Frusaglia, paese immaginario tra l’Appennino e l’Adriatico. Qui, tra una corte che li circonda due gentiluomini Renda e Rondò, i personaggi principali, in una dialettica che li vede simpaticamente contrapposti, si esprimono ognuno alla propria maniera sui problemi dell’ecologia, attraverso la sapiente scienza dell’orto e del giardino. Splende il sole e diluvia, in questo libro. Se il saggio Renda coltiva l’essenziale e asseconda la natura, lo stravagante Rondò, al contrario, con la sua mania di strafare e la sua avidità la manipola e la sfrutta. C’è tanto da gustare, ridere, riflettere e commuoversi, in questo racconto che è un autentico viaggio del risveglio, attraverso una catarsi che conduce alla scoperta del seme. Il “sacro Graal” di ogni forma di vita. “Le Piante è un libro unico nel suo genere, che oggi riscopriamo come un dono, per il messaggio di vera ecologia che in esso è racchiuso”, scrive Nicoletta Campanella. La gestazione dell’opera ha occupato Fabio Tombari per trentacinque anni, accompagnando l’evoluzione del suo pensiero poetico e spirituale, che nel grande tema della Natura ha trovato compimento.

Fabio Tombari (Fano, 1899 – Rio Salso, 1989). Scrittore del Novecento italiano, schivo di qualsiasi moda o indirizzo letterario, era autore della scuderia Arnoldo Mondadori. Tra gli anni Trenta e l’inizio dei Sessanta, raggiunse il successo di critica e di pubblico. Tradotto in diverse lingue europee, più volte premiato per i suoi meriti artistici. Attentissimo a tutto quanto è eterno negli esseri come nelle cose; assolutamente indifferente all’effimero.

Nicoletta Campanella. Scrittrice, critica letteraria e testimonial di un nuovo genere editoriale da lei stessa creato, nel 2008, con la Nicla Edizioni (www.nicla-arte.org) casa editrice d’arte dedicata al recupero della memoria. Con le sue pubblicazioni Nicoletta Campanella affronta il tema dei giardini della storia e della contemporaneità e dei personaggi che ne sono stati gli artefici. Sempre con una visione ecologica e umanistica, ha dato vita a un nuovo linguaggio per parlare della rosa, inserita nell’attuale complessità dell’ambiente. Come un’onda rivoluzionaria, oggi, la Nicla Edizioni si attesta quale punto di riferimento accreditato nella community dell’Horticultural System italiano.

Scheda tecnica:

Le Piante/Renda e Rondò

di Fabio Tombari

a cura di Nicoletta Campanella

Illustrato

Roma, Nicla Edizioni 2024

(516 Pagine – 28,00 Euro)