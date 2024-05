Gruppo BTS e AB insieme per impianti per la produzione di biometano

Biometano: accordo tra Gruppo BTS, leader tecnologico nel settore biogas e biometano e AB, leader nelle soluzioni di sostenibilità energetica

In Italia il Piano Nazionale Energia e Clima individua in circa 6 miliardi di metri cubi annui entro il 2030 lo sviluppo del potenziale del biometano. Questo dato rappresenterebbe circa il 10% del gas naturale consumato in Italia nel 2023. Un modello che tiene unite esigenze di sicurezza, di produzione europea, di transizione e di neutralità tecnologica, incentiva le partnership tra le eccellenze del settore.

In questa ottica nasce l’accordo tra Gruppo BTS, leader tecnologico nel settore biogas e biometano e AB, leader nelle soluzioni di sostenibilità energetica (dalla cogenerazione ai biocombustibili), che prevede una collaborazione per creare sinergie e sviluppare una pipeline di oltre 10 progetti di upgrading di impianti esistenti oppure greenfield di proprietà di BTS nel settore del biometano oltre a una cooperazione su potenziali ulteriori progetti nel prossimo futuro.

La crescita del Gruppo BTS, che oltre alla realizzazione ora si occupa anche della gestione di impianti per la produzione di biometano in Italia e in Europa tramite la nuova nata BTS DevCo, trova nella collaborazione con AB, da decenni punto di riferimento internazionale per qualità tecnologica oltre che per capillarità e professionalità del suo service, il perfetto connubio in un settore che subirà una forte crescita nei prossimi anni.

Attraverso questo accordo il Gruppo BTS e AB contribuiranno al percorso di decarbonizzazione e al raggiungimento delle quote di biometano stabilite a livello nazionale con una produzione totale stimata in circa 30.000.000 Sm3 all’anno sui 10 impianti in cui collaboreranno, con un beneficio ambientale notevole grazie ad un risparmio annuo di circa 63.000 tonnellate di CO2 equivalente, che corrispondono all’incirca a 2.200.000 alberi piantati.