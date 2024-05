Arriva in Italia il nuovo caricatore per veicoli elettrici Ohme Home Pro

Ohme sta espandendo la sua tecnologia e la sua gamma di caricatori domestici per gli automobilisti in Italia, dopo il successo e la sua crescita nel Regno Unito e in Irlanda

Ohme, leader nel settore della ricarica per veicoli elettrici nel Regno Unito e in Irlanda, sta per lanciare la sua premiata tecnologia e i suoi caricatori domestici anche sul mercato italiano.

Seguendo il successo ottenuto nel Regno Unito e in Irlanda, dove Ohme è diventata l’azienda leader nel settore della ricarica per veicoli elettrici, stiamo ora introducendo Home Pro anche per il mercato italiano. Questo consentirà agli automobilisti italiani di beneficiare della nostra tecnologia di ricarica intelligente e dell’integrazione dinamica delle tariffe.

Con un aumento delle vendite di veicoli elettrici del 30% in Italia nel 2023, la nostra tecnologia integrata con l’API dell’auto e la possibilità di integrazione con tutte le tariffe elettriche dinamiche rendono Ohme Home Pro una soluzione interessante per coloro che stanno pensando di passare a un veicolo elettrico.

“Siamo lieti di poter presentare il caricatore Ohme Home Pro agli automobilisti Italiani”, ha dichiarato Umberto De Gaetano, responsabile Ohme Italia. “Essendo uno degli unici caricatori con una tecnologia integrata in grado di integrarsi con diversi fornitori di energia, collaborandoci per aiutare a bilanciare la domanda e l’offerta di elettricità per contribuire a correggere eventuali problemi di congestione di rete”.

“Non vediamo l’ora di portare la stessa capacità di ricarica flessibile a basso costo e a bassa emissione di CO2 ai conducenti di veicoli elettrici in Italia a un prezzo altamente competitivo”.

La tecnologia di ricarica dinamica intelligente di Ohme è in grado di connettersi in tempo reale con la rete elettrica nazionale e di regolare automaticamente la ricarica per consentire agli automobilisti di sfruttare tutti i periodi di ricarica a basso prezzo con le tariffe multiorarie.

“Il nostro caricatore intelligente è in grado di connettersi in tempo reale con la rete elettrica nazionale e di regolare automaticamente la ricarica per sfruttare i periodi di tariffe più convenienti. Ad esempio, ricaricare una Fiat 500 Elettrica con una batteria da 42 kWh con Ohme Home Pro potrebbe costare solo €4.60 con la tariffa multioraria Eni Plenitude Fixa Time Bioraria*. Siamo orgogliosi di essere il fornitore ufficiale di caricabatterie per il Gruppo Volkswagen, Polestar, Mercedes-Benz, Hyundai e Volvo Cars nel Regno Unito e in Irlanda. Ohme è stata, anche, nominata Fast Track Company of the Year agli UK Green Business Awards 2023 e Best Chargepoint Manufacturer agli Irish EV Awards 2024”.