Von der Leyen, Cortellesi e Venditti chiudono la stagione di “Che tempo che fa” sul Nove

Stasera sul Nove ultima puntata di Che tempo che fa: gli ospiti di Fabio Fazio saranno Von der Leyen, Cortellesi e Venditti

Si conclude domenica 12 maggio sul NOVE, e in streaming su Discovery+, la stagione da record di ‘Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio. Il conduttore sarà affiancato come sempre da Luciana Littizzetto con la sua originale lettura settimanale dei fatti e dei personaggi del nostro presente e da Filippa Lagerbäck, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli e Francesco Paolantoni.

“All’inizio della stagione non era detto niente, quello che è successo è una grande impresa. Non me lo aspettavo, facevo i conti con gli ascolti della rete. É stato un anno bellissimo, ma siamo ancora all’inizio del cammino e bisogna sperare di mantenere il risultato. Il punto di forza del programma è Luciana Littizzetto. C’è aria di contemporaneità. Per me libertà e contemporaneità coincidono: la libertà è la possibilità di essere contemporanei quindi di adeguarsi al momento, è il contrario di reprimersi“, dice Fabio Fazio in un’intervista a Repubblica. e continua: “Se dovessi fare un bilancio, posso solo essere grato. Dirò una frase che sembra romanzesca: ‘Anche quello che ti è mancato fa parte di quello che hai avuto’, i pieni e i vuoti sono fatti di quello che siamo fatti. Di più non potevo avere. Se fai una vita come la mia lì per lì sei euforico e 40 anni dopo ti puoi permettere il lusso, avendo raggiunto un certo benessere, di aver rinunciato alla spensieratezza e alla giovinezza. Non può che essere così”.

GLI OSPITI DEL 12 MAGGIO

L’ultima puntata vede ospite in esclusiva la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen; eletta dal Parlamento Europeo il 16 luglio 2019 e prima donna a ricoprire questo incarico, il 19 febbraio 2024 ha annunciato la sua candidatura per un secondo mandato in vista delle prossime elezioni europee che si terranno tra il 6 e il 9 giugno.

E ancora: Paola Cortellesi, dopo il successo internazionale e la vittoria di 6 David di Donatello con il suo primo film da regista ‘C’è ancora domani’, pellicola con il maggiore incasso in Italia del 2023 e vincitrice anche del Nastro d’argento 2024 come ‘Film dell’anno’, del Dragon Award Best International Film al Göteborg Film Festival e del Premio del Pubblico, del Premio Speciale della Giuria e della menzione per la miglior opera prima alla Festa del Cinema di Roma; Antonello Venditti, tra i più grandi e amati cantautori della musica italiana, con quasi 40 milioni di dischi venduti in oltre 50 anni di straordinaria carriera, per celebrare il quarantennale dell’iconico brano Notte prima degli esami e dell’album Cuore, che verrà ristampato nella speciale Cuore 40th Anniversary Edition, impegnato anche nel nuovo tour Notte Prima degli Esami 1984/2024 – The 40th Anniversary; la leggenda della musica brasiliana Toquinho, con 60 anni di carriera, oltre 90 album pubblicati, due Latin Grammy Awards, più di 500 composizioni e tante collaborazioni eccellenti, fra cui Chico Buarque, il poeta Vinicius De Moraes e Ornella Vanoni, con la quale è prevista in studio una storica reunion.

Stefano Massini, in teatro con L’Italia secondo Eugenio. Cronache di fine millennio; il climatologo Luca Mercalli; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; l’editorialista de La Repubblica, Massimo Giannini; Michele Serra.