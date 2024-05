Previsioni meteo 12 maggio 2024: tempo stabile e clima gradevole

Le previsioni meteo di oggi, domenica 12 maggio 2024: bel tempo su tutta l’Italia e clima primaverile con temperature in lieve aumento

Un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana ha allontanato le correnti perturbate dalla nostra Penisola, dove le condizioni meteo risulteranno pertanto più stabili e asciutte anche nella giornata di oggi. Qualche nota di maltempo insisterà sulle montagne soprattutto del meridione, ma con possibile coinvolgimento anche dell’Appennino centrale. I rovesci o i temporali risulteranno in ogni caso perlopiù localizzati, con temperature che subiranno mediamente un aumento in tutto il Paese, con clima primaverile.

Nel corso della prossima settimana alta pressione delle Azzorre e una saccatura in movimento verso est che potrebbe portare un peggioramento meteo si contenderanno la scena.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 12 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità a sviluppo verticale in formazione sui settori alpini con possibili piovaschi specie sulle Alpi occidentali, soleggiato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sui settori alpini. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio locali piogge tra Lazio e Abruzzo, soleggiato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Puglia e Calabria, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne. In serata e nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

