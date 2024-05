Paola Pizzino nelle radio e in digitale con “Difendimi”

“Difendimi” è il terzo singolo e anche il nome del primo Ep di PAOLA PIZZINO, nuova voce femminile dell’etichetta Macro Beats

Con “Logico” e “Favole”, che hanno fatto incetta di pareri molto positivi da parte degli addetti ai lavori e non, PAOLA PIZZINO chiude la sua trilogia di singoli con “Difendimi”, brano che ci permette di scoprire il personalissimo concetto di “R&B” dell’artista.

“Difendimi” è un ipnotico flusso di coscienza, canoro e sonoro, in cui la fine di una storia è soltanto un pretesto per rivelare le proprie debolezze più intime. Prodotto, ancora una volta, da gheesa & Macro Marco, il brano esalta le doti canore di PAOLA PIZZINO e la conduce ad un livello superiore, in un iperuranio fatto di emozioni che scaldano il cuore.

Questo brano è capace di mostrare anche le motivazioni per cui ci si allontana, ma lo fa in un modo quasi ortodosso per i tempi che corrono, ossia con l’auspicio che entrambe le parti in causa siano capaci di comprenderne e coglierne il senso. La capacità di andare oltre la momentanea rabbia che sfocia in delusione, ascoltando un brano che altro non è che una confessione a cuore aperto che strizza l’occhio al passato e lo fa per tenerne vivo il bello, senza lasciare spazio alcuno alla negatività.

“Difendimi” è quel momento in cui si prende consapevolezza che qualcosa è andato storto ma al tempo stesso si ringrazia che ci sia stato, come se fosse una teca dove conservare qualcosa di prezioso e difenderlo dalle intemperie dell’anima.

Come per “Logico” e “Favole“, anche “Difendimi” è accompagnata da una tanto intima quanto energica versione “Unplugged”, formula che caratterizza l’artista calabrese in tante delle sue performances dal vivo.

Cercavo di non litigare di domenica

Il rumore trasformarlo in una musica

E’ difficile quando penetra l’anima,

ma anche la canzone più bella poi alla fine si dimentica

E non m’importa con chi vai, lo so già chi sei

So che se mi fermo adesso non aspetterai

Quanto talento sprecato a immaginare lei

A paragonarmi a chi non sarei stata mai