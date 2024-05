Maxi commesse in Cina per il motore a metanolo Wärtsilä 32M

Wärtsilä fornirà i motori ausiliari alimentati a metanolo per 5 nuove navi portacontainer per COSCO Shipping Lines Co., Ltd e 7 portacontainer Orient Overseas Container Line

Il gruppo tecnologico Wärtsilä fornirà i motori ausiliari alimentati a metanolo per cinque nuove navi portacontainer per COSCO Shipping Lines Co., Ltd e sette nuove navi portacontainer per Orient Overseas Container Line. Ogni nave opererà con tre motori Wärtsilä 32M a 8 cilindri e due a 6 cilindri. Si tratta del più grande ordine del settore marittimo cinese fino ad oggi per navi di nuova costruzione alimentate a metanolo. Per completare la soluzione, le navi saranno dotate di sistemi di pulizia dei gas di scarico SCR (Selective Catalytic Reduction) e alternatori. Tali servizi saranno forniti tramite la joint venture di Wärtsilä, CWEC (Shanghai).

Il motore a metanolo Wärtsilä 32M ha ricevuto certificati di omologazione da diverse società di classificazione in tutto il mondo. Gli studi hanno dimostrato che l’uso del metanolo al posto dell’olio combustibile pesante può ridurre le emissioni di CO₂ e di altri gas serra. In particolare, il metanolo verde derivato da fonti rinnovabili potrebbe ottenere un’ulteriore riduzione dell’impronta di carbonio e diventare così una delle soluzioni centrali di decarbonizzazione per i vettori del futuro.

“Poiché la decarbonizzazione è una delle principali priorità per l’industria marittima, i combustibili sostenibili, come il metanolo, svolgeranno un ruolo fondamentale nell’aiutare il trasporto marittimo a ridurre le emissioni di gas serra”, afferma Roger Holm, Presidente di Wärtsilä Marine e Vice Presidente esecutivo di Wärtsilä Corporation.