Leucemia linfoblastica: negli USA approvazione accelerata per ponatinib più chemio

L’Fda concede l’approvazione accelerata a ponatinib più chemioterapia in prima linea nel trattamento della leucemia linfoblastica acuta Ph+

L’Fda ha ampliato l’etichetta dell’inibitore della chinasi ponatinib, rendendolo il primo trattamento mirato approvato negli Stati Uniti in prima linea in combinazione con la chemioterapia per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) positiva al cromosoma Philadelphia (Ph+).

L’approvazione accelerata fa seguito a una revisione prioritaria basata sui risultati dello studio di fase III PhALLCON, in cui i pazienti sono stati randomizzati a ricevere ponatinib o imatinib di Novartis più una chemioterapia a intensità ridotta.

Lo studio, condotto su 245 pazienti, ha raggiunto l’endpoint primario di remissione completa (CR) negativa per la malattia minima residua (MRD) al termine dell’induzione, un nuovo endpoint composito concordato con la Fda che, secondo l’azienda produttrice, “riflette risposte molecolari e cliniche profonde ed è un importante indicatore prognostico per gli esiti a lungo termine” nell’ALL Ph+.

Dopo aver completato tre cicli di terapia di induzione, lo studio ha rilevato che il 34,4% dei pazienti che hanno ricevuto ponatinib ha raggiunto la CR che è durata almeno quattro settimane e la negatività della MRD, rispetto al 16,7% di imatinib più chemioterapia. La sopravvivenza libera da eventi, endpoint secondario chiave dello studio, non è ancora matura.

Ponatinib è già stato approvato negli Stati Uniti come trattamento autonomo per l’ALL Ph+ quando gli altri inibitori della chinasi non sono un’opzione, o per l’ALL Ph+ positiva alla mutazione T315I. È inoltre indicato per alcuni pazienti affetti da leucemia mieloide cronica.