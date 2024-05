Gli esami da fare e l’alimentazione per le gambe a “Check-up” su Rai 1

A “Check-Up” in onda stamani su Rai 1 si parla di gambe. Obiettivo sugli esami, l’alimentazione e gli interventi

La salute delle gambe è al centro della nuova puntata di “Check-Up”, il programma di informazione medica condotto da Luana Ravegnini, in onda domenica 12 maggio alle 9.40 su Rai 1. In particolare, il professor Angelo Santoliquido, direttore di Angiologia del Policlinico Gemelli di Roma e Presidente del Collegio Italiano di Flebologia, mostrerà come si esegue l’ecocolor doppler per individuare le vene varicose.

La dottoressa Sara Cordara, nutrizionista del Centro di Medicina Preventiva e dello Sport dell’Università degli Studi di Torino, approfondirà il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione della ritenzione idrica e del gonfiore delle gambe. Con l’ausilio della grafica 3D, il professor Francesco Franceschi, primario di Ortopedia presso l’Ospedale San Pietro – Fatebenefratelli di Roma, illustrerà, inoltre, il funzionamento di un ginocchio sano e le ultime tecniche nel campo della chirurgia protesica.

A seguire, il dottor Domenico Rizzitelli, specialista ambulatoriale in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica Asl Roma 1 e Roma 2, spiegherà come la chirurgia estetica può intervenire sulla bellezza delle gambe. In chiusura il professor Giampaolo Perna, ordinario di Psichiatria presso l’Humanitas University di Milano, parlerà di come gestire le emozioni nella quotidianità.

