Emissioni ridotte per le spedizioni di Ocean Network Express

Ocean Network Express (ONE) ha annunciato il lancio del suo servizio di spedizione a emissioni ridotte – ONE LEAF+

Ocean Network Express (ONE) ha annunciato il lancio del suo servizio di spedizione a emissioni ridotte – ONE LEAF+, progettato per soddisfare le aspirazioni condivise di decarbonizzazione del settore marittimo. ONE LEAF+ offre ai clienti l’opportunità di gestire in modo proattivo le proprie emissioni e ridurre al minimo l’impatto ambientale lungo tutta la catena del valore.

ONE LEAF+ offre ai clienti una serie di vantaggi, tra cui:

Ridotta impronta di carbonio: ONE distribuirà carburanti alternativi conformi alla normativa su navi designate, consentendo ai clienti di ridurre le emissioni di gas serra di ambito 3 sulle loro spedizioni con ONE.

Maggiore trasparenza: con ONE LEAF+, i clienti riceveranno una certificazione che indica i risparmi di CO2 verificati da un verificatore terzo indipendente per le loro spedizioni con ONE, consentendo loro di monitorare i loro progressi verso gli obiettivi di sostenibilità.

Partenariati rafforzati: ONE continuerà a collaborare con partner che la pensano allo stesso modo impegnati in iniziative di sostenibilità.

I combustibili alternativi e la gestione del carbonio rappresentano le iniziative chiave per ONE nel raggiungere il suo ambizioso obiettivo di emissioni nette di gas serra pari a zero, inclusi Scope 2 e Scope 3, entro il 2050. ONE continuerà a implementare le azioni delineate nella sua tabella di marcia per raggiungere Net-Zero entro il 2050.