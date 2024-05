Al Salone del libro Selvaggia Lucarelli regala pandori e attacca Fedez e Ferragni

Selvaggia Lucarelli regala pandori al Salone del libro: “Fedez e Ferragni, due con la radiolina tatuata diventati modello della sinistra in Italia. Dov’è Candida Morvillo con le secchiate di polvere rosa?”

“Ciao guys (con precisa imitazione di Chiara Ferragni anche nel tono, ndr), vi voglio tranquillizzare: hanno bonificato la sala, non ci sono esplosivi. Mi aspettavo le bimbe di Chiara e invece…niente in confronto a quanto successo alla ministra Roccella. Neanche Candida Morvillo che lancia secchiate di polvere rosa…che delusione, come sono democratici questi Ferragnez”. L’arrivo di Selvaggia Lucarelli sul palco del Salone del libro di Torino, per presentare il libro-inchiesta ‘Il vaso di Pandoro’, è uno show.

La sala è gremita, adulti ma soprattutto tanti giovanissimi. Ragazze e ragazzi affascinati dal carisma irriverente della giornalista, opinionista, blogger e – non si offenda – anche influencer, a giudicare dall’estasi della platea per ogni stoccata nei confronti dell’ex coppia d’oro d’Italia. Lo spettacolo è cominciato prima ancora che salisse sul palco. Lo staff ha lanciato verso il pubblico confezioni di pandori su cui campeggia la scritta: “Questo dolce sostiene la ricerca sulla finta beneficenza”.

“IN MIO PROCESSO VA DIFESA LIBERTA’ DI OPINIONE E DI DARE DEL BIMBO MINCHIA A QUALCUNO”

La vicenda Balocco è solo la punta dell’iceberg. Affiancata dalla blogger con cui collabora e condivide la crociata anti-Ferragnez Serena Mazzini, Lucarelli ha scelto di ripercorrere tutte le fasi del ‘rapporto a tre’ con i coniugi in crisi. In piedi c’è anche una querela per diffamazione intentata da Fedez nei confronti di Selvaggia Lucarelli, “per avergli dato del bimbo minchia”, dopo il discorso del cantante sul palco del primo maggio nel 2021. “Il giudice ha deciso che devo sostenere un processo per questo, quindi si tratta di difendere la libertà di opinione e di poter dare del ‘bimbo minchia’ a qualcuno”.

“GIORNALISTI GROUPIE DEL POTERE”

Ne ha anche per i colleghi giornalisti, colpevoli a suo giudizio di “averla lasciata sola” in questa crociata, “perché la stampa non si è mai occupata di loro se non per gossip”. Il motivo per Lucarelli è semplice: “I giornalisti sono i primi groupie del potere, subiscono moltissimo la fascinazione dei famosi. Se pensate a un giornalista come a un professionista distante dalle cose, vi sbagliate. C’è la sindrome del servo volontario: ti senti il vassallo accolto nel grande regno. E a un certo punto per guadagnarsi la riconoscenza di Chiara e Federico, hanno cominciato a isolarmi”. A tal punto da rimarcare questa contrapposizione ‘tra lei e loro’ in ogni titolo: “Lucarelli mette nel mirino, asfalta, fa a pezzi Chiara Ferragni”.

“DUE CHE SI TATUANO LA RADIOLINA MODELLO DI RIFERIMENTO DELLA SINISTRA”

Per Selvaggia Lucarelli, i Ferragnez sono stati un fenomeno sociale su cui indagare con occhio attento e critico, “perché hanno influenzato tutto negli ultimi 7 anni: dalla cultura alla politica, ai modelli aspirazionali dei ragazzi”. “Potevo immaginare che due che si tatuano la radiolina sul polso diventassero modelli di riferimento per la sinistra italiana?”.

PERCHE’ SI E’ INTERESSATA ALLA COPPIA

Cosa le ha acceso la lampadina? “Nel 2017, Fedez era giudice di X Factor e pubblicò una foto sui social con Levante, poi rimossa. Scrissi un articolo stupido, un esercizio di stile sul mio blog, in cui simulavo una conversazione tra i due, immaginando la gelosia di Chiara. Dopo poco mi arrivò una mail dall’ufficio stampa della coppia invitandomi a specificare che si trattava di un dialogo di fantasia, perché tra i commenti c’è chi non l’aveva capito. Neanche Mentana l’avrebbe presa così male. E quindi mi sono detta: davvero questi tipi con la radiolina tatuata si prendono così sul serio? E siccome nulla mi piace più di restituire la realtà a chi si prende troppo sul serio, ho deciso di interessarmi al fenomeno”.

“IL PRIMO INCONTRO TRA I DUE, LA SOFFIATA DI FEDEZ AI PAPARAZZI”

“Il primo incontro intimo tra Chiara e Fedez avviene nel settembre 2015 durante la Milano Fashion Week, un incontro che lei vuole rimanga segreto perché vuole essere sicura di un rapporto con questo rapper dalla fama un po’ discussa. I paparazzi, guarda caso, riescono a immortalare la scena. Raro essere beccati la prima sera…ho così scoperto che Fedez tramite il suo ufficio stampa aveva veicolato la notizia. Vorrei ma non posto, però fa comodo che i giornalisti di gossip postino“.

“LA PROPOSTA DI MATRIMONIO: STONATO E IN GINOCCHIO, TANTO L’ALTEZZA E’ QUELLA”

Sulla proposta del matrimonio all’arena di Verona: “Quello è il primo tassello dell’impero dei Ferragnez srl. Quella sera lui canta, stonatissimo tra l’altro, poi si ferma, si blocca e c’è la proposta in diretta: lui si inginocchia, tanto l’altezza è quella, e diventa evidente che mette ai margini la musica e al centro del palcoscenico la sua storia d’amore, con cui fatturerà molto di più che con la musica, che è diventata la sua attività secondaria. Lui litiga con tutti, anche con se stesso”.

“TUTTO BRANDIZZATO, ANCHE I BIGLIETTI AEREI”

La presentazione è proseguita poi con una lunga serie di esempi di “vetrininizzazione” della vita della coppia, “per il matrimonio” perfino “i biglietti aerei, il gate, e il poggiatesta erano brandizzati”.

Ai presenti: “Tutto accade attraverso i social. Abbiamo l’illusione di sapere ogni cosa della loro vita ma in realtà è solo quello che vogliono far vedere. Con i filtri e la narrazione che decidono loro, abboccando al 99% di quello che vogliono raccontarci. Abboccando voi, perché noi qui sul palco abbiamo continuato a vedere le cose per ciò che sono”.

Oggi Fedez è atteso al Salone del Libro di Torino per un dialogo con David Lazzari, presidente nazionale dell’Ordine degli psicologi. Replicherà?

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).