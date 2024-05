Stasera su Rai Storia “Il generale Della Rovere” e “La forza e la ragione”: la trama dei film

Roberto Rossellini tra cinema e documentario stasera su Rai Storia con “Il generale Della Rovere” e “La forza e la ragione”: la trama dei film

Giovanni Bertone è un truffatore che vive di espedienti al tempo dell’occupazione nazista. Viene arrestato dalle SS perché accusato di essersi fatto versare delle somme dai parenti dei fucilati e dei deportati, vantando inesistenti aderenze presso il Comando tedesco. Per salvarsi, accetta di diventare una spia dei tedeschi nel carcere di San Vittore nei panni del generale Della Rovere, ma l’incontro con i prigionieri politici lo trasformerà. È il film di Roberto Rossellini “Il generale Della Rovere”, in onda sabato 11 maggio alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”.

Nel cast, Vittorio De Sica, Hannes Messemer, Vittorio Caprioli, Nando Angelini, Herbert Fischer, Maria Greco, Bernardino Menicacci, Lucia Modugno, Luciano Pigozzi, Giuseppe Rossetti, Linda Veras. Il film ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’Argento nel 1960.

A seguire, per “Documentari d’autore” è ancora Rossellini a firmare “Intervista a Salvador Allende: La forza e la ragione”. Nel maggio 1971 Roberto Rossellini, coadiuvato da Emidio Greco, intervista Salvador Allende, divenuto da pochi mesi Presidente del Cile. Un grande politico a confronto con un grande cineasta per illustrare al mondo la via cilena e democratica al socialismo e per raccontare come la ragione a volte nella storia umana riesca a vincere sulla forza.