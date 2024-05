Stasera su Rai 2 FBI e FBI International con “Sacrificio” e “Un passo dalla fine”: la trama

Stasera su Rai 2, in prima visione assoluta, la sesta stagione di FBI con l’episodio “Sacrificio” e FBI International con “Un passo dalla fine”: la trama

Continua su Rai 2, sabato 11 maggio, alle 21.20, in prima visione assoluta, la sesta stagione di “FBI”, la serie che racconta le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York responsabile della sicurezza degli Stati Uniti. Nell’ episodio dal titolo “Sacrificio”, Hector, un ex-poliziotto messicano, rapisce il direttore di un centro di accoglienza per migranti perché convinto che gli abbia rapito la figlia. I federali riescono a scoprire che la ragazza è stata invece rapita da uno stupratore e la portano in salvo. Hector dovrà scontare la pena per il sequestro del direttore. Maggie e Jessica riflettono sul significato di essere genitori. Con Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire, sempre su Rai2, alle 22.10, in prima visione assoluta appuntamento con un nuovo episodio della terza stagione di “FBI International”, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia di Budapest che ha l’incarico di proteggere i cittadini statunitensi all’estero. In “Un passo dalla fine”, un ex membro del Gabinetto americano ha venduto all’Iran un’arma informatica in grado di creare un disastro nucleare. La riflessione di Forrester sulle motivazioni di come si possa essere corrotto un uomo in passato così onesto, lo porta a decidere di allontanare Powell dalla Fly Team. Con Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.