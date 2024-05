Sanzioni UE e medici di famiglia nel weekend di “Mi Manda RaiTre”

Le sanzioni dell’Unione europea e i medici di famiglia saranno tra i temi del weekend del programma “Mi manda RaiTre”

Fino al 2021 l’Italia ha pagato 878 milioni di euro per le sanzioni europee, cifra che, nel 2023, ha superato il miliardo di euro. I Paesi europei possono essere sanzionati quando non rispettano le norme UE e l’Italia ha all’attivo procedure che riguardano molteplici tematiche: dalle gare per il rinnovo delle concessioni balneari, agli aiuti concessi agli alberghi della Sardegna, al trattamento per le acque reflue fino alle discariche abusive.

Parte da qui l’inchiesta di “Mi Manda RaiTre” in onda sabato 11 maggio alle 9.15 su Rai 3.

E poi, il 50% dei medici di famiglia ha più di 1500 assistiti; oltre a visite in studio o a domicilio devono occuparsi di certificati, prescrizioni per visite e farmaci, modulistica di vario tipo: l’attesa per i pazienti può essere molto lunga e spesso le ore di lavoro dei medici non bastano a coprire tutte le richieste.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Barbara Floridia, Movimento 5 Stelle; Massimiliano Salini, Forza Italia; Daniele Manca, vicedirettore Corriere della Sera; Gianni Dragoni, Il Sole 24 Ore; Carlo Cottarelli, direttore PESES- Università cattolica del Sacro Cuore; Angelo Testa, presidente SNAMI- Sindacato nazionale autonomo medici italiani; Luciano Mazzeo Cicchetti, medico chirurgo e presidente AMIB- Associazione medici italiani in Belgio.