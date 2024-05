Previsioni meteo 11 maggio 2024: anticiclone in rimonta

Le previsioni meteo di oggi, sabato 11 maggio 2024: tempo più stabile su tutta l’Italia con temperature in ulteriore rialzo

Dopo un inizio di maggio all’insegna del maltempo, condizioni meteo più stabili sull’Italia in questo weekend che trascorrerà con clima tipicamente primaverile. Nella giornata di oggi e anche domani infatti avremo cieli in prevalenza sereni e caldo gradevole nelle ore centrali. Da segnalare solo un po’ di instabilità pomeridiana con acquazzoni o temporali soprattutto su Alpi e Appennino.

All’inizio della prossima settimana alta pressione delle Azzorre in pieno Atlantico e circolazione depressionaria in discesa sulle Isole Britanniche. Italia che potrebbe dunque essere investita da un flusso molto mite con temperature in rialzo e fino a 10 gradi sopra media specie al Sud. Attenzione però perché a seguire la stessa saccatura in movimento verso est potrebbe anche portare un peggioramento meteo con maltempo a partire dal Nord.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 11 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge su Alpi e regioni di Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge sparse soprattutto su Alpi e Appennino, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni in estensione anche alle pianura. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio locali piogge tra Lazio e Abruzzo, poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento specie sulle zone interne ma con locali piogge solo sul Molise, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo stabile ovunque con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .