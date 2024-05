Linea Verde Life su Rai 1 stamani è in viaggio a Pisa

Viaggio all’insegna dell’innovazione e della creatività stamani su Rai 1 con il programma Linea Verde Life che fa tappa a Pisa

Una Pisa inedita all’insegna dell’innovazione e dell’arte creatività: nella prossima puntata di “Linea Verde Life”, in onda sabato 11 maggio alle 12.25 su Rai 1, Elisa Isoardi e Monica Caradonna andranno alla scoperta della “città assai antica, ma di forma elegante e decorosa”, come la definì Francesco Petrarca. Le conduttrici visiteranno i luoghi più significativi, dalla splendida Piazza dei Miracoli – Patrimonio dell’Unesco – fino alle rinnovate mura che consentono una visuale unica sulla città. Ma Isoardi e Caradonna saranno soprattutto le protagoniste di un viaggio esclusivo all’insegna delle scoperte in campo artistico e tecnologico, perché la città che ha dato i natali a Galileo Galilei, continua a stupire e a rinnovarsi anche grazie alle capacità creative dei suoi abitanti, che la rendono una meta “life” per eccellenza.

Si parlerà delle ultime innovazioni dell’Università di Pisa, soprattutto in campo robotico: da un visore che sfrutta la realtà aumentata per addestrare medici e infermieri fino ad “Abel”, il robot-umanoide unico al mondo che replica le emozioni umane. E, ancora, un drone capace di trasportare medicinali in totale sicurezza, grazie all’intelligenza artificiale.

Il programma mostrerà poi una realtà unica in Italia, che ha saputo reinventarsi grazie all’estro e alla creatività: il paese di Peccioli, da poco vincitore del titolo di “Borgo dei borghi”, che ha puntato sull’idea di una galleria d’arte contemporanea diffusa e a cielo aperto che è stata in grado di coinvolgere addirittura una discarica, rendendola meta attrattiva e turistica. Tappa anche all’orto botanico universitario di Pisa, il più antico al mondo e a un rifugio per animali dove gli “ospiti”, pur di specie diverse, vivono insieme, senza alcun recinto e in piena armonia.

Non mancherà la ricetta di un piatto dell’antica tradizione toscana: gli gnudi, di cui si sveleranno segreti e aneddoti. E poi il giro del gusto tra cecina, salumi e dolci tipici della tradizione pisana.