Il duello in Tv tra Meloni e Schlein a “Porta a Porta” il 23 maggio

Il duello prima delle Europee tra Meloni e Schlein andrà in onda prima serata, subito dopo il Tg1 delle 20.30, il 23 maggio

Il duello finale tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein per le elezioni europee sarà su un terreno neutro: lo studio della trasmissione ‘Porta a Porta‘ e l’arbitro sarà il conduttore Bruno Vespa. Lo fanno sapere in una nota congiunta i rispettivi staff.

Il confronto durerà un’ora esatta e andrà in onda prima serata, subito dopo il Tg1 delle 20.30, il 23 maggio. Nel 2006 la trasmissione ospitò l’ultimo confronto tra due leader, Silvio Berlusconi e Romano Prodi.

Bruno Vespa, ieri sera al Tg 1, ha detto: “Il servizio pubblico fa il servizio pubblico. È la prima volta di due donne. Sarà un bell’impatto vederle una di fronte all’altra. Sarà un confronto molto istituzionale. La prima cosa che dirò sarà: ‘Che bello avere due donne qui’”.

“Il confronto a due con le sole Meloni e Schlein a sfidarsi nel salotto di Bruno Vespa rischia di violare pesantemente la par condicio. Non è consentito a nessuno, e alla TV pubblica in particolare, prestarsi a quello che è a tutti gli effetti un escamotage per forzare le regole del gioco in vista delle europee. Siamo alla vigilia di elezioni dove la dinamica maggioranza/opposizione non esiste, perché ciascuna forza politica va per conto suo. Ancora non c’è il premierato, per fortuna, e la Rai non può far finta che lo scontro sia solo a due né Meloni può scegliersi l’avversario a suo piacimento“. Così il capogruppo M5S in commissione di vigilanza Rai Dario Carotenuto.

“Non ci interessa avere spazi in più ma siamo intransigenti nel dire no a giochetti di questo tipo. Già le liste elettorali sono piene di nomi che sono una presa in giro per gli italiani perché non andranno mai a Bruxelles, la Rai non può prestarsi a questa ulteriore presa in giro degli italiani. Chiediamo che non solo al Movimento 5 stelle e a Giuseppe Conte, ma ai leader di tutte le forze politiche venga riservato un trattamento analogo, con esattamente gli stessi tempi e le medesime fasce orarie e di ascolti. È un punto su cui è necessario che ci siano delle ampie e certe rassicurazioni, con specifica programmazione comunicata prima della data in cui la Rai ha programmato il confronto tra Meloni e Schlein”.