I Mazma Rill nelle radio e in digitale con “No One”

“No One” è il nuovo singolo della poliedrica rock band dei Mazma Rill che, dopo il successo di pubblico e critica del singolo “Blow a kiss”, torna nella discografia italiana

“No One” è il nuovo singolo della poliedrica rock band dei Mazma Rill che, dopo il successo di pubblico e critica del singolo “Blow a kiss” e la pubblicazione del video sul portale nazionale di Sky Tg 24, torna nella discografia italiana. Il brano fa da apripista ad un album attesissimo e già registrato presso lo storico Busker (Ligabue, Zucchero, Nomadi, Stadio, Nek, Ivano Fossati, Vinicio Caposela, Negrita, Modena City Ramblers e molti altri) sotto l’esperta direzione di Fabio Ferraboschi.

Il brano esplora il tema del desiderio e della mancanza di qualcuno. Nei versi il narratore, a causa di una separazione forzata, cerca di dare conforto ad una persona a cui è profondamente legato. Malgrado il momento di incertezza vissuto da questa lontananza, è certo che si rivedranno presto e tutto tornerà come prima.

“No One trasmette un profondo desiderio e attaccamento per qualcuno, nonostante la distanza e le difficoltà che li tengono separati. Rappresenta la costante presenza dei loro pensieri, sottolineando la forte connessione emotiva tra le due persone.” Mazma Rill

Storia della band

I Mazma Rill (ex Aneurisma) sono una band Alternative Rock – Grunge – Stoner pescarese formatasi nel 2011 dall’incontro tra Antonio Orlando (voce e chitarra) e Luca Degl’Innocenti (basso e cori). La band raggiunge la sua formazione completa con l’arrivo del batterista Ettore Saluci, consolidando un sound duro, aggressivo e psichedelico che contraddistingue le loro composizioni. In seguito alla pubblicazione del loro primo omonimo Ep, calcano i palchi di numerosi festival e club ricevendo recensioni e accoglienze positive. Nel 2016 sono ospiti di una edizione del “Bussi Rock Festival” dove condividono il palco con gli IWolf, reduci dal successo del talent show “The Voice of Italy”. Nell’Aprile del 2017 partecipano al premio nazionale “Brano Inedito” suonando nello storico locale romano la “Locanda Blues”, evento seguito on line da oltre 10.000 spettatori. Nel 2018 la band entra a far parte dell’associazione musicale nazionale “#nonsiamosoli” e vengono inseriti nel primo volume della “Compilation #nonsiamosoli vol.1”, in uscita nazionale discografica, rappresentativa dei gruppi emergenti della realtà musicale italiana. Nello stesso anno il gruppo si esibisce nell’Anfiteatro del porto turistico di Pescara, in una tappa de “L’Indipendente Festival”, condividendo il palco con alcuni dei maggiori gruppi della scena musicale nazionale e riscuotendo un notevole consenso da parte di pubblico e critica.

Nel 2019 i Mazma Rill decidono di dedicarsi esclusivamente alla stesura del nuovo album, lasciando da parte i concerti live. Il 2020 è un anno importante per la band, a maggio esce nelle radio il loro primo singolo “Never Say” con l’anteprima nazionale del video sul famoso magazine “SpazioRock”. Ad ottobre su “Rockon Italia” pubblicano l’anteprima del secondo singolo “Insanity”, accompagnato da un videoclip ufficiale. A maggio 2021 la band lancia il terzo singolo “Come Undone” collaborando con la band californiana “Rotten Apple”, ed è estratto, come gli altri singoli, dal loro album d’esordio “Inside My Rage” uscito a giugno del 2021. A novembre del 2021 i Mazma Rill firmano un contratto con la “Ghost Label Record” per rafforzare la loro produzione artistica. Nella primavera del 2022 la band torna di nuovo a proporre la propria musica riprendendo l’attività live tra locali e festival in giro per il paese consolidando la propria attitudine e il proprio sound che ormai li contraddistingue da oltre dieci anni. Da segnalare alcuni importanti concerti negli storici live club “Traffic” e “Velvet” di Roma e allo “Zuita” di Treviso. Attualmente in promozione nazionale ed estera con il loro album “Inside My Rage” e al lavoro in studio sulle nuove canzoni.

La band, dopo un intenso decennale di attività tra produzioni e live, sta per iniziare quindi un nuovo percorso artistico. Il desiderio di sperimentare sia in ambito musicale che umano che ha sempre contraddistinto l’ideale della band, ha portato alla decisione di un rinnovato aspetto, partendo dal nome. La storia degli “Aneurisma” quindi non è accantonata, ma bensì si evolve con un forte slancio e con delle nuove composizioni, tra cui il primo primo singolo dal titolo “Blow a kiss” uscito a Natale 2022 sugli stores digitali e nelle radio, il cui video, in anteprima nazionale, è stato pubblicato sul portale di Sky Tg24. Attualmente i Mazma Rill hanno nel cassetto un album registrato presso lo storico Busker sotto la supervisione di Fabio Ferraboschi che presto vedrà la luce nel panorama discografico italiano e d’oltreoceano. Per il momento è in uscita il primo singolo che annuncia l’album, dal titolo “No One”, che già evidenzia il forte volere della band di evolversi sotto ogni aspetto.