De Luca deride Don Patriciello e fa arrabbiare anche la premier Meloni

De Luca su Don Patriciello: “È il Pippo Baudo di Napoli con la frangetta”. Meloni: “Invece di fargli sentire il sostegno delle istituzioni lo deride”

Il “Pippo Baudo dell’area nord di Napoli, con relativa frangetta“: Vincenzo De Luca definisce così, durante una diretta su Facebook, Don Patriciello, il baluardo della legalità di Caivano e delle zone alle porte di Napoli dove da anni si batte contro la camorra. “Padre Maurizio vive sotto scorta perché è diventato un obiettivo dei camorristi che non gradiscono la sua tenacia nell’allontanare i giovani dalla droga e dalla criminalità. Invece di aiutare Padre Maurizio, fargli sentire il sostegno delle istituzioni, De Luca lo deride, e così facendo dà un segnale spaventoso“, tuona la premier Giorgia Meloni sui social. E aggiunge: “Il presidente della Regione Campania deride un prete, un uomo che cerca di combattere la camorra e dare risposte alle famiglie perbene dove quelli come De Luca non sono riusciti a farlo, o non hanno voluto farlo”.

“Voglio dire a Padre Maurizio che lo Stato c’è, al suo fianco. Che non è solo. E che gli uomini e le donne che non hanno scambiato le istituzioni per il palcoscenico di un cabaret, ma svolgono il loro compito con disciplina e onore, conoscono e riconoscono il valore dei suoi sacrifici”, conclude Meloni.