Claudio Bisio stasera su Rai 5 con “I bambini sono di sinistra”

Il ciclo “Claudio Bisio. Il re dei Comedians” si apre con “I bambini sono di sinistra”, ispirato da Fabrizio De André, in onda sabato 11 maggio alle 21.15 su Rai 5

Oltre quarant’anni di carriera in tre titoli emblematici, ispirati ad altrettanti autori amati da un grande comico: Claudio Bisio. E’ lui il protagonista del ciclo di tre spettacoli “Claudio Bisio. Il re dei Comedians” che si apre con “I bambini sono di sinistra”, ispirato da Fabrizio De André, in onda sabato 11 maggio alle 21.15 su Rai 5. Seguono poi di “Grazie”, tratto da Pennac, il 18 maggio; e gli esordi di Bisio nel musical shakespeariano firmato da Salvatores, “Sogni di una notte d’Estate”, il 25 maggio.

In “I bambini sono di sinistra”, per raccontare un uomo dei giorni nostri, troppo giovane nel 1968 e troppo maturo per le successive contestazioni, come spesso succede nelle performance di Claudio Bisio, si parte da uno spunto “nobile” ovvero il disco “Storia di un impiegato” di Fabrizio De André uscito nel 1973 e dagli scritti di Michele Serra e Giorgio Teruzzi. L’impiegato confuso di De André si trova sballottato nel terzo millennio dei computer e dei cellulari, dei gadget e dei quiz milionari alla cui fascinazione cedono anche i figli. Questo mondo non gli piace e non ci si ritrova ma quando prova a spiegare il disagio e la confusione che prova non trova nessuno ad ascoltarlo.

In fondo Bisio racconta con ironia la realtà dei molti individui soli, seppure con famiglia e lavoro garantito, che hanno smarrito il punto di riferimento, la bussola del saper vivere, “il centro di gravità permanente”. Ma, si sa, i bambini sono diversi: il loro candore e la loro “follia” ne fanno i custodi elettivi del sogno e dell’utopia; gli unici capaci sempre, a dispetto del mondo che muta e del tempo che scorre, a reinventare il gioco della vita, come Bisio ci dimostra nel poetico epilogo dello spettacolo. Bisio racconta tutto questo accompagnato anche nelle sue rivisitazioni di De André da uno quartetto musicale tutto al femminile, il Quartetto Zelig.