Cerry in radio e in digitale con il singolo “Scomoda”

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Scomoda”, il nuovo singolo di Cerry

“Scomoda” è un brano che è stato scritto in un impulso creativo, alimentato dalla volontà di raccontare la storia di un giovane compositore di canzoni d’amore. Stanco delle delusioni affettive, decide di intraprendere una nuova direzione, componendo un’ultima melodia che riflette sul tema della sua vita sentimentale, prima di dedicarsi interamente a se stesso. Con questa composizione, intendo comunicare agli ascoltatori la sensazione di non essere soli e di trovare conforto anche in una semplice canzone, dove è possibile riconoscersi nelle esperienze altrui.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Il brano non trae ispirazione dalle mie esperienze personali. Inizialmente, infatti, non mi coinvolgeva al massimo, ma col passare del tempo mi sono ritrovato in una situazione molto simile a quella descritta nel testo, cambiando radicalmente il suo significato per me. Da un punto di vista personale, scrivere il brano mi ha aiutato a superare quei momenti difficili e a focalizzarmi su me stesso. La cosa più sorprendente è che sembra quasi che il me del passato abbia scritto il testo per il me del futuro. Partendo da una semplice registrazione casalinga di chitarra acustica, siamo riusciti a plasmare il brano nella sua direzione definitiva grazie al magnifico lavoro di Cristopher Bacco.”

Il videoclip di “Scomoda”, girato nella zona di Pontevigodarzere, si presenta come un visual molto semplice che attraverso le immagini vuole trasmettere serenità.

Biografia

Antonio Cerrino, in arte Cerry, è un cantautore pop. La musica è sempre stata la sua più grande passione. Fin da bambino, ha avvertito un forte richiamo verso quel mondo e da allora ha dedicato diversi anni alla scrittura e all’interpretazione delle mie canzoni. Il suo percorso artistico ha preso vita nel 2019, quando ha pubblicato il mio primo brano. Da quel momento, non ha più smesso di creare e condividere la sua musica con il mondo. Le sue canzoni spesso esplorano temi legati all’amore e alle relazioni complesse, prendendo ispirazione dalle storie che gli vengono raccontate e dalle esperienze personali, ma anche nell’osservare il mondo e nel narrare gli eventi e le emozioni che caratterizzano la quotidianità.

“Scomoda” è il nuovo singolo.