“Blu” è la nuova canzone di Francesco Nava

E’ su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Music Italy), il nuovo singolo del cantautore e musicista Francesco Nava dal titolo BLU. Un nuovo capitolo per questo progetto viscerale, sincero e stratificato di influenze. Qui vince un immaginario dove uomo, voce e natura si si fondono e si completano. BLU affonda le radici in un pop folk elettro-acustico che travolge con la sua forza e la sua delicatezza. È un invito a lasciarsi sprofondare per riemergere, è concedersi di sentirsi innocenti, è remare fino a Giove, è esplorarsi nell’incontro con la parte più nuda di noi.

Guardare in alto e sentirsi avvolti. Perdere il senso del tempo per poi accorgersi del percorso immenso che ognuno di noi vive. Sentirsi parte di qualcosa di grande. Accettare che siamo così forti eppure così fragili. Nudi. Veri. Piccoli. Sconfinati.

Blu è scegliere di provare a vivere

